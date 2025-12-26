Como encontrar voos baratos para as viagens de fim de ano?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Encontrar passagens aéreas com preços acessíveis para as viagens de fim de ano é um desafio comum, mas algumas estratégias podem gerar uma economia significativa. Com a alta demanda por destinos nacionais no Natal e Ano Novo, os valores tendem a subir rapidamente. Por isso, planejamento e flexibilidade são essenciais para garantir um bom negócio.

A principal recomendação é comprar com antecedência. Para voos dentro do Brasil, o ideal é garantir os bilhetes entre 60 e 90 dias antes da data do embarque. Deixar para a última hora quase sempre resulta em tarifas muito mais altas, já que a disponibilidade de assentos diminui e a procura aumenta.

Outro ponto fundamental é a flexibilidade nas datas. Voar em dias menos concorridos, como uma terça ou quarta-feira, costuma ser mais barato do que viajar em uma sexta-feira ou domingo. Além disso, considerar o embarque no dia 31 de dezembro pode surpreender com preços mais baixos, pois muitas pessoas preferem já estar em seus destinos nessas datas.

Ferramentas e truques para economizar

Utilizar comparadores de preços online é uma prática indispensável. Essas ferramentas permitem visualizar as tarifas de diversas companhias aéreas de uma só vez, facilitando a identificação da melhor oferta. Ativar alertas de preços para o trecho desejado também ajuda a receber notificações quando os valores caírem.

Considere também aeroportos alternativos. Voar para uma cidade próxima ao seu destino final e completar o trajeto por via terrestre pode reduzir o custo total da viagem. Voos com conexão, embora menos convenientes, frequentemente apresentam tarifas mais competitivas do que os voos diretos, especialmente em rotas muito procuradas.

Para quem acumula pontos, usar programas de milhagem é uma excelente alternativa para abater o valor da passagem ou até mesmo para emiti-la sem custo. Verifique o saldo e as condições de resgate, pois a disponibilidade de assentos com milhas também é limitada na alta temporada.

Por fim, algumas dicas práticas podem fazer a diferença no momento da busca:

Use a navegação anônima: embora não seja um método garantido, pesquisar em uma janela privada do navegador pode evitar que os preços subam com base no seu histórico de buscas, já que impede o rastreamento por cookies;

Voos em horários alternativos: embarques de madrugada ou tarde da noite costumam ter menor procura e, consequentemente, tarifas mais baixas;

Pesquise voos de ida e volta separadamente: em algumas situações, comprar os trechos em companhias aéreas diferentes pode sair mais barato.

