BH Airport calcula circulação recorde de passageiros em 2025

De janeiro a novembro, já circularam pelo BH Airport mais de 12,2 milhões de passageiros. Com o início das férias escolares e a possibilidade de emenda nos feriados de Natal e fim de ano, a expectativa é receber aproximadamente 1 milhão de viajantes neste mês de dezembro, superando o índice de 2024, quando 12,3 milhões de passageiros circularam pelo terminal. No acumulado do ano, até novembro de 2025, o fluxo de passageiros já é 19,9% superior ao mesmo período de 2019 (pré-pandemia). Considerando o comparativo de 2024 para 2025, o crescimento é de 8,3 %.

Os números sinalizam que a alta temporada está oficialmente aberta, e as festas de fim de ano intensificam ainda mais as operações no BH Airport. De 19 de dezembro, até o dia 5 de janeiro de 2026, são esperados mais de 700 mil passageiros circulando pelo terminal mineiro. Entre pousos e decolagens, estão programadas mais de 9 mil movimentações de aeronaves e 478 voos extras para atender a demanda de dezembro.

“Nesse período, reforçamos nosso compromisso com a experiência do passageiro, buscando garantir a excelência dos nossos serviços. Na operação, aumentamos as equipes de limpeza e segurança, contando, inclusive, com o apoio do nosso time administrativo para auxiliar os passageiros, quando necessário”, esclarece o gerente de Operações, Segurança e Experiência do Passageiro do BH Airport, Fabiano Reis. “A movimentação de passageiros no terminal mineiro cresce acima da média nacional. Por aqui, passam, em média, 40 mil passageiros diariamente. Somos o terceiro aeroporto com o maior número de destinos do Brasil e o segundo em domésticos”, ressalta Fabiano Reis.

Viagem com crianças



Para quem viaja de avião com crianças, a atenção especial está na documentação adequada para embarque nacional e internacional. A certidão de nascimento ou documento de identificação civil com foto, como RG ou passaporte, é uma exigência para as crianças de até 11 anos e 11 meses, que viajam dentro do Brasil acompanhadas dos pais ou responsáveis (tutor ou guardião) ou, ainda, na companhia dos avós ou parentes maiores de 18 anos até terceiro grau, como irmãos e tios.

Também é importante a apresentação de um documento que comprove a filiação ou vínculo com o responsável. Para crianças a partir de 12 anos, só é válido o documento de identificação civil. No caso de crianças que viajam desacompanhadas ou com acompanhante maior de 18 anos autorizado pelos pais ou responsáveis, além da certidão de nascimento ou documento de identificação civil, também é necessária uma autorização de viagem feita pelos pais ou responsáveis, com firma reconhecida em cartório ou por meio da Autorização Eletrônica de Viagem.

Nas viagens internacionais, o passaporte brasileiro válido deve ser apresentado. Caso a criança viaje acompanhada de apenas um dos pais, além do passaporte, é preciso levar a autorização expressa do pai ou mãe ausente, por meio de documento com firma reconhecida. Se a criança ou adolescente estiver desacompanhado ou com acompanhante maior de 18 anos autorizado pelos pais, devem ser apresentados passaporte brasileiro válido e autorização expressa de ambos os pais ou responsáveis, por meio de documento com firma reconhecida.

Tem diversão no BH Airport



O Espaço kids é a opção ideal para as famílias que viajam com crianças e buscam entretenimento entre os processos de embarque e desembarque, com parquinhos temáticos e um avião para a criançada se divertir brincando de pilotar. O BH Airport tem uma área dedicada especialmente aos pequenos passageiros e visitantes no saguão e na sala de embarque. As férias e festas de fim de ano também convidam para uma visita ao Terraço Panorâmico, que fica no segundo andar da área pública do terminal e tem vista privilegiada para a pista de pousos e decolagens.

ALTA TEMPORADA



Atenção para as dicas que tornam mais ágil o processo de check-in e inspeção de segurança



- O BH Airport recomenda que os passageiros tenham uma atenção redobrada aos horários dos voos e cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de duas horas, para viagens domésticas, e três horas, para viagens internacionais, principalmente nesse período chuvoso, que torna o trânsito mais lento nas rodovias.



- Outra orientação fundamental é conferir a documentação pessoal antes de sair de casa. Para voos nacionais, é necessário apresentar um documento oficial válido com foto. Para os internacionais, também é necessário verificar as exigências do país de destino, como validade mínima do passaporte, certificado de vacinação e visto.



- É importante que o passageiro verifique as orientações da companhia aérea antes de embarcar. Ao desembarcar, os passageiros de voos domésticos devem se atentar às mudanças: o desembarque 1 é exclusivo para a Azul, enquanto o desembarque 2 está atendendo Gol e LATAM. Passageiros sem bagagens despachadas podem desembarcar por qualquer uma das salas.



- O BH Airport disponibiliza o serviço gratuito de carrinhos elétricos, que funcionam das 6h às 23h, facilitando o deslocamento entre os portões 17 e 33 do embarque doméstico, especialmente para idosos, gestantes e usuários com dificuldade de locomoção. O serviço está disponível também para quem não faz parte do grupo prioritário, garantindo comodidade, conforto, agilidade e acessibilidade para o passageiro.

Sol e mar



Os destinos litorâneos, como Salvador (BA), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), João Pessoa (PB), Porto Seguro (BA), Fortaleza (CE) e Cruz (CE), são os mais procurados. Porto Alegre (RS) e Parauapebas (PA) também registram aumento de fluxo no período. Para a alta temporada, o mercado doméstico destaca a operação da rota sazonal para Navegantes, porta de entrada para o litoral norte de Santa Catarina e pontos turísticos como o Balneário Camboriú, Itajaí, Bombinhas e Penha, onde está localizado o parque Beto Carrero World.

A malha aérea internacional segue contemplando as rotas para Europa, América do Norte, América Latina & Caribe, com voos para Buenos Aires (Argentina), Cidade do Panamá (Panamá), Lisboa (Portugal), Orlando (EUA), Santiago (Chile) e Willemstad (Curaçao), um dos destaques da temporada. Curaçao é um dos destinos internacionais preferidos neste verão. A rota para Willemstad opera com quatro frequências semanais, às segundas, quartas, sextas e domingos, ampliando a conectividade entre Minas e o Caribe.