De 'elefante branco' a um dos melhores aeroportos do Brasil

Aeroporto Internacional em Confins recebeu, em 2022, 10 milhões de passageiros. Terminal tem capacidade operacional para o dobro registrado no ano passado (foto: Gladyston Rodrigues/EM)

O vaivém frenético de passageiros, às 6h da manhã, é rotina diária em um dos melhores aeroportos do Brasil. Hoje, com 26 portões de embarque, é constante ver a correria de passageiros atrasados, puxando malas de rodinhas emperradas, no desespero de conseguir alcançar o mais longínquo portão e enfim, embarcar rumo ao destino escolhido. Local de encontros e despedidas, registra abraços, beijos, choro e lágrimas. Tem quem parte para nunca mais voltar. Tem gente que chega, e lá mesmo no aeroporto, parte novamente. Pois, o terminal internacional, é um importante hub de conexões. Nessa hora, a música ‘Encontros e Despedidas', de Milton Nascimento, traduz o que se passa no local: “tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir”.









Esta é a realidade de quem passa hoje pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Mas, a história nos mostra que nem sempre foi assim. De 1984 a 2004, o aeroporto era chamado de elefante branco para muitos mineiros: longe demais, poucas opções de voos e vazio de tudo. Para eles, nada melhor do que embarcar/desembarcar no Aeroporto da Pampulha por conta da facilidade de acesso e estrutura montada, mesmo já mostrando que estava em vias de colapso, pela crescente quantidade de passageiros e tráfego aéreo.

Começo de tudo

Inaugurado oficialmente em 1984, Aeroporto de Confins só passou a operar em sua totalidade a partir de 2004 (foto: Arquivo EM)

Na época que a cidade de Confins era ainda distrito de Lagoa Santa, naquele 28 de março de 1984, às 4h, um Boeing da Transbrasil, procedente do Rio de Janeiro e carregado de malotes dos Correios, taxiava pela pista do aeroporto de Confins e marcava a inauguração do terceiro maior aeroporto do país, na época. Sem formalidades e a presença de políticos, em muito devido à obra estar inacabada e o terminal, em construção, com capacidade para receber somente 1/4 dos 10 milhões de passageiros anuais previstos, era dado o pontapé inicial na operação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Naquele mesmo dia, o primeiro voo regular de passageiros iria pousar por volta das 6h50, vindo também do Rio de Janeiro. O Boeing 737 da extinta Vasp desceria em Minas para minutos depois seguir para Brasília, Goiânia e Cuiabá. No terminal, além de passageiros e trabalhadores, centenas de curiosos aguardavam o início das operações.

Curiosidades

Na década de 1980, Varig, Vasp, Cruzeiro do Sul e Transbrasil eram as companhias aéreas que operavam, timidamente, em Confins (foto: Arquivo EM)





Se você frequentou o Aeroporto de Confins na década de 1990 vai lembrar: famílias inteiras da região e do interior visitam o aeroporto para ver, do terraço no terceiro piso, as poucas aeronaves ( Varig, Vasp e Transbrasil) que chegavam ou partiam. Era comum, principalmente quem vinha do interior do Minas, descobrir as “modernidades” do local, como os elevadores, as escadas rolantes e as pontes de desembarque, que permitiam ao passageiro entrar e sair do avião com acesso direto ao terminal. Os fingers eram sinônimo de revolução para a época. Nas férias, as crianças transformavam o gigantesco terminal aéreo em playground.

Na década de 1980, Varig, Vasp, Cruzeiro do Sul e Transbrasil eram as companhias aéreas que operavam, timidamente, em Confins (foto: Arquivo EM)

Antes mesmo de a obra ser concluída e inagurada, 1984, pelo presidente João Baptista Figueiredo, 182 aviões já haviam pousado em Confins. Entre os voos que marcaram a história do aeroporto intenacional está a chegada do mineiro João da Matta, ganhador da Corrida de São Silvestre na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 1983. O atleta do Clube Atlético Mineiro seria o primeiro a ser recepcionado com pompa no aeroporto. Naquele dia, a TV transmitiu ao vivo, pela primeira vez, o evento, aumentando de forma significativa a divulgação. Anos depois, o feito se repetiria principalmente com a chegada de jogadores de futebol contratados por times mineiros.





Comemoração

Nessa terça-feira (28/3), o BH Airport completou mais um ano de crescimento no cenário nacional da aviação. Fundado em 1984, o terminal internacional mineiro se consolida, diariamente, como um hub de conexões e a principal porta de entrada de Minas Gerais.

Em 2022, o BH Airport fechou o ano com a movimentação de cerca de 10 milhões de passageiros – índice que representa 90% do movimento alcançado em 2019. A meta para 2023 é recuperar 100% dos patamares pré-pandemia. Naquela ocasião, a malha aérea do BH Airport oferecia conexões para 45 destinos. Hoje, 62 destinos fortalecem um dos principais hubs do país.

“Precisamos valorizar a história do aeroporto, que é marcada pela transformação, sobretudo nesses quase dez anos, período em que está sob concessão. Minas Gerais conta hoje com um equipamento ainda mais moderno e funcional. Nesses 39 anos, muitas foram as mudanças e tivemos a oportunidade de contribuir ainda mais para oferecer uma infraestrutura adequada e no patamar que passageiros e visitantes merecem. Muitos foram os desafios, mas os resultados mostram que estamos no caminho certo”, avalia o diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport, Herlichy Bastos.