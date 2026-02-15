Assine
CARNAVAL 2026

Adriane Galisteu faz em ensaio de carnaval no metrô do Rio; veja fotos

Apresentadora realizou sessão de fotos na estação General Osório, em Ipanema, durante funcionamento normal do metrô

Eduarda Soares - Rádio Tupi
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
15/02/2026 13:44

Adriane Galisteu posa em ensaio de carnaval no metrô do Rio; fotos
Adriane Galisteu posa em ensaio de carnaval no metrô do Rio; fotos crédito: Tupi

A apresentadora Adriane Galisteu realizou um ensaio de carnaval na estação General Osório, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A sessão de fotos aconteceu em meio ao funcionamento normal do metrô e foi compartilhada nas redes sociais da artista.

Em clima de bloquinhos, Adriane Galisteu escolheu a estação como cenário para um editorial temático. Nas imagens, ela aparece caracterizada para o carnaval, posando entre plataformas e áreas de circulação de passageiros.

"Carnaval começa no instante que a gente decide entrar no clima, transformei a Estação General Osório no meu editorial particular, look escolhido pra me jogar! Foi demais essa energia só o Rio entrega!

O metrô 24h é só o detalhe. O importante é que a gente já embarca pronta", escreveu a apresentadora na publicação.

Além da carreira na televisão, Adriane Galisteu também integra o carnaval do Rio como musa da escola de samba Portela, uma das mais tradicionais agremiações do samba carioca.

