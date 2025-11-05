Celebridades e TV
Adriane Galisteu divulga nova série sobre Ayrton Senna: ‘Agora contada por mim’
-
Intitulado “Meu Ayrton por Adriane Galisteu”, o documentário dividido em duas partes estreia em 6/11/2025. Foto: Reproduc?a?o/HBO Max
-
A própria Galisteu publicou o teaser da nova série nas redes sociais. “Uma história que o Brasil conhece, agora contada por mim", escreveu na legenda. Foto: Reproduc?a?o/HBO Max
-
As imagens mostram Galisteu definindo o relacionamento com Senna — que durou um ano e meio — como "um grande conto de fadas". Foto: Instagram @galisteuoficial
-
A produção chega após a polêmica de sua pouca representatividade na série "Senna", lançada em novembro de 2024 pela Netflix, na qual Galisteu aparece menos de 3 minutos. Foto: Reproduc?a?o/Arquivo Pessoal
-
-
Na época, a apresentadora interagiu de forma discreta nas redes com a atriz Julia Foti, que a interpretou na série. “Gosto muito dela”, comentou na ocasião. Foto: Instagram @juliafoti
-
Nascida em 18 de abril de 1973, em São Paulo, Adriane Galisteu construiu consistente carreira na televisão como apresentadora. Relembre sua trajetória! Foto: Instagram @galisteuoficial
-
A carreira de Galisteu no meio artístico começou cedo. Aos 11 anos, ela estreou como cantora no grupo infantil Chispitas. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
Aos 13, Galisteu integrou o grupo musical feminino Meia Soquete, no qual permaneceu até 1989. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
No início dos anos 1990, engatou um relacionamento com Ayrton Senna, na época um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
O namoro foi interrompido tragicamente em 1º de maio de 1994, quando Senna morreu após sofrer um acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália. Foto: Reproduc?a?o/Arquivo Pessoal
-
-
Após esse período, Galisteu consolidou sua carreira na televisão. Ela estreou como apresentadora do programa "Ponto G", da CNT, em 1995. Foto: Reprodução/Instagram
-
Depois, Galisteu teve passagens pela MTV Brasil e pela RedeTV!, onde comandou o popular "Superpop", de 1999 a 2000. Foto: Reproduc?a?o
-
Em 2000, migrou para a Record TV, onde apresentou o "É Show" até 2003. Nessa época, chegou a ganhar o Troféu Imprensa de Melhor Apresentadora. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Em seguida, Galisteu apresentou os programas "Charme" e "Fora do Ar" no SBT, e seguiu para a Band em 2009, onde ficou até 2014. Foto: Divulgac?a?o/Band
-
Como atriz, participou de novelas como "Xica da Silva", em 1996, e "O Tempo Não Para", da TV Globo, em 2018. Foto: Globo/Joa?o Miguel Ju?nior
-
Em 2021, Galisteu voltou à Record para assumir o comando do reality "A Fazenda", o que renovou sua popularidade entre o público mais jovem. Foto: Instagram @galisteuoficial
-
-
Na vida pessoal, além do namoro com Senna, Galisteu foi casada por oito meses com o empresário e apresentador Roberto Justus, no fim dos anos 1990. Foto: Reprodução
-
Desde 2010, a apresentadora está casada com o empresário Alexandre Iódice, com quem tem um filho, Vittorio. Foto: Instagram @galisteuoficial