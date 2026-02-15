Sabrina Sato aposta em fantasia impactante na Gaviões da Fiel

Sabrina Sato desfilou como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel na segunda noite de carnaval no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste domingo (15/2). A fantasia escolhida, batizada de "A Flor", foi uma das mais elaboradas de sua trajetória na avenida.

O figurino apresenta a artista como uma representação simbólica da floresta viva dentro da bateria Batuqueiros da Floresta. A proposta dialoga com o enredo deste ano, "Vozes ancestrais para um novo amanhã", que aborda o chamado "Tempo do sonho", a criação da floresta, seus guardiões e a relação ancestral entre humanidade e natureza.

Veja as fotos:

Segundo Sabrina, a fantasia também faz referência à Protea, considerada uma das flores mais antigas do planeta.

"Hoje piso no Anhembi com a minha Gaviões da Fiel representando as flores da floresta, lembrança viva de um tempo em que homem e natureza respiravam no mesmo compasso. A Protea nasce onde quase tudo parece impossível. Resiste ao extremo, floresce depois do fogo e faz da adversidade um recomeço", declarou.