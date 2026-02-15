Assine
overlay
Início Cultura
CARNAVAL EM SÃO PAULO

Sabrina Sato aposta em fantasia impactante na Gaviões da Fiel

Sabrina Sato desfilou na madrugada deste domingo (15/2) com "A Flor", adereço inspirado na floresta e na ancestralidade

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
15/02/2026 18:53

compartilhe

SIGA
x
Sabrina Sato aposta em fantasia impactante na Gaviões da Fiel; fotos
Sabrina Sato apostou em fantasia impactante na Gaviões da Fiel; adereço faz referência à Protea, umas das flores mais antigas do planeta crédito: Tupi/Redprodução

Sabrina Sato desfilou como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel na segunda noite de carnaval no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste domingo (15/2). A fantasia escolhida, batizada de "A Flor", foi uma das mais elaboradas de sua trajetória na avenida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O figurino apresenta a artista como uma representação simbólica da floresta viva dentro da bateria Batuqueiros da Floresta. A proposta dialoga com o enredo deste ano, "Vozes ancestrais para um novo amanhã", que aborda o chamado "Tempo do sonho", a criação da floresta, seus guardiões e a relação ancestral entre humanidade e natureza.

Veja as fotos:

Segundo Sabrina, a fantasia também faz referência à Protea, considerada uma das flores mais antigas do planeta.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Hoje piso no Anhembi com a minha Gaviões da Fiel representando as flores da floresta, lembrança viva de um tempo em que homem e natureza respiravam no mesmo compasso. A Protea nasce onde quase tudo parece impossível. Resiste ao extremo, floresce depois do fogo e faz da adversidade um recomeço", declarou.

Tópicos relacionados:

carnaval carnaval-2026 celebridades cultura sabrina-sato

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay