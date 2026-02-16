Assine
overlay
Início Galeria
CARNAVAL

Santa Inês é palco vibrante do cortejo do Estágiários Brass Band

Criado a partir de uma fanfarra ativista, o EBB se dedica a levar a música de rua para diferentes eventos ao longo do ano

Alexandre Guzanshe
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Desfile anima a segunda-feira da festa em BH
    Desfile anima a segunda-feira da festa em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay