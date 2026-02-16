Assine
CRIATIVIDADE

Amigos criam "xadrez alcoólico" e viram atração no Bloco do Malvadão

Grupo de estudantes adaptou o tabuleiro, com bebidas diferentes para cada peça, e levou a brincadeira para o cortejo comandado por Xamã no Centro de BH

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
16/02/2026 12:52

Tabuleiro improvisado rapidamente virou ponto de curiosidade
Tabuleiro improvisado rapidamente virou ponto de curiosidade crédito: Quéren Hapuque/EM/D.A Press

Um tabuleiro, copinhos alinhados e regras adaptadas chamaram a atenção dos foliões no Bloco do Malvadão, no Centro de Belo Horizonte. Um grupo de amigos levou para o meio do cortejo um “xadrez alcoólico”, em que cada peça corresponde a uma bebida diferente.

Quem explicou a dinâmica foi Henrique Matos, um dos organizadores da brincadeira. “A gente fez um xadrez alcoólico em que cada peça tem uma bebida num copinho. Quando você captura a peça, vira o shot. Para cada peça escolhemos uma bebida diferente”, contou.

Segundo ele, as torres foram representadas por cachaça; os cavalos, por uísque White Horse; as damas ganharam gin; os bispos ficaram com vinho; os peões mais fortes receberam “xeque-mate”; e os peões de menor valor ficaram com bebidas mais baratas. Tudo foi organizado sobre o tabuleiro improvisado, que rapidamente virou ponto de curiosidade.

“Somos todos de Belo Horizonte, estudamos na UFMG e nos conhecemos desde o colégio. A gente sempre tenta inventar alguma coisa diferente para o carnaval”, acrescentou Henrique.

Comandado pelo rapper Xamã, o Bloco do Malvadão mistura rap e funk com outros estilos musicais e arrasta milhares de pessoas. O projeto foi lançado em 2023, no Rio de Janeiro, e faz referência ao sucesso “Malvadão 3”, um dos maiores hits da carreira do artista.

Em Belo Horizonte, a primeira edição ocorreu em 2025, no sábado pós-carnaval, com desfile pela Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal. Neste ano, o cortejo voltou a ocupar o Centro da capital, reunindo foliões que encontraram no tabuleiro etílico mais uma forma criativa de celebrar a festa.

