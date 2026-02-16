Assine
CARNAVAL 2026

Vai chover? Amigos se fantasiam de tempestade para o Corte Devassa

Foliões brincam com a tradição chuvosa do Carnaval de Belo Horizonte

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
16/02/2026 13:51

Foliões se fantasiam de chuva para o Carnaval de BH
Foliões se fantasiam de chuva para o Carnaval de BH crédito: Izabella

A chuva deu uma trégua para o carnaval de BH, que tem brilhado sob o sol de fevereiro. Mas, na Corte Devassa, que saiu nesta segunda-feira (16/02), nas proximidades da Rua Sapucaí, a tempestade está garantida: foi a fantasia escolhida pelos amigos Antônio Isac e Guilherme Gonçalves.

“Essa aqui vai ser a única chuva que vai ter no carnaval!”, afirma Antônio. “A gente queria uma coisa diferente, que as pessoas olhassem e pensassem ‘não tem nada igual’”, completa.

Guilherme revela que fizeram tudo à mão, aproveitando materiais que já tinham em casa; pouca coisa foi comprada. A fantasia ainda conta com duas pistolas de água enfeitadas com raios para refrescar quem estiver em volta.

Ao lado, um grupo se fantasiou de “manifestação elétrica”, em referência ao ato liderado por Nikolas Ferreira (PL), em Brasília, e por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no qual algumas pessoas ficaram feridas depois que um raio atingiu a multidão durante uma tempestade. “É uma crítica política contra o bolsonarismo”, afirma Mauricio Frantz.

A peça que enfeita a tiara foi modelada em 3D e impressa por Caio Borges, idealizador da fantasia. Os amigos vieram de Florianópolis para curtir a folia mineira e afirmam que pretendem voltar no próximo ano.

“É um carnaval popular, de rua, democrático, com espaço para todas as tribos e culturas. É isso que a gente veio buscar”, declara Ismael Bernardes, o terceiro integrante do trio.

