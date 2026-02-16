Atendimento a vítimas de importunação sexual é feito por policial feminina

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O carnaval de Belo Horizonte de 2026 conta, pela primeira vez, com a Cabine Rosa. A iniciativa visa humanizar e ampliar o atendimento a mulheres vítimas de violência e importunação sexual durante a folia. Na Região da Pampulha, palco de grandes blocos e shows, uma carreta do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) faz o monitoramento das vias e realiza o primeiro contato com as vítimas.

De acordo com a sargento Marjory Costa, responsável pela função nesta segunda-feira (16/2) pela carreta localizada entre as avenidas Antônio Abrahão Caram e Rei Pelé, os casos de importunação são variados. Segundo Costa, a principal queixa das mulheres é que alguns homens acreditam que podem assediá-las pelas roupas que elas usam.

"Nós fazemos o primeiro atendimento [na carreta], mas as vítimas são encaminhadas para delegacias. Se o agressor é preso em flagrante, ele já é encaminhado para a delegacia junto à vítima, mas se ele não for identificado, a vítima é orientada a seguir com o atendimento especializado pela guarda civil ou polícia civil", explica.

Para o diretor do CICCM, Flávio Augusto Xavier e Silva, a localização da central é importante, pois, a partir do monitoramento, é possível oferecer uma resposta mais ágil diante de infrações.

"Nós temos um trabalho integrado com diversos órgãos que fazem o monitoramento de tornozelados e outras instituições que dão apoio neste evento. Já o atendimento à mulher é feito exclusivamente por uma policial feminina", diz.

A delegada Bianca Landau também está presente na carreta e detalha que todos os tipos de ocorrência podem ser realizados na central móvel.

"Temos o objetivo de atender os foliões sobre qualquer demanda. Se o folião precisar fazer um boletim de ocorrência, ele pode comparecer [à carreta]", conclui.

