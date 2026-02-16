Com muito axé, Baianas Ozadas abençoam foliões nesta segunda (16)

Com baldes de água de cheiro, ervas, rosas brancas e ramos de alecrim, o cortejo do Baianas Ozadas realizou, nesta segunda-feira (16), a tradicional lavagem das escadarias da Igreja São José, na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital. O ritual, que abre oficialmente o desfile do bloco, foi acompanhado por milhares de pessoas, muitas delas com olhares de admiração e mãos erguidas em sinal de fé.



A cerimônia, inspirada na lavagem da Basílica do Senhor do Bonfim, simboliza purificação, proteção e fortalecimento das tradições de matriz africana. Integrantes da ala de Axé conduziram o ato, espalhando água perfumada pelas escadas enquanto pediam bênçãos para o Carnaval e para os foliões.



Em meio à multidão emocionada, a aposentada Ana Maria chamou atenção pela comoção. Aos 76 anos, ela contou que saiu de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, especialmente para acompanhar a cerimônia. Segundo ela, participar da lavagem sempre foi um sonho de vida, que só agora conseguiu realizar.

A cada cântico e a cada gesto simbólico, o público respondia com aplausos e palavras de fé. O clima era de respeito e celebração, misturando religiosidade, cultura e a energia contagiante que marca o desfile das Baianas Ozadas.

