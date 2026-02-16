Assine
CARNAVAL 2026

Com muito axé, Baianas Ozadas abençoam foliões nesta segunda (16)

Milhares acompanham com fé e admiração a lavagem das escadarias da Igreja São José, na Avenida Afonso Pena

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
16/02/2026 12:01 - atualizado em 16/02/2026 12:02

Baianas Ozadas no Carnaval de Belo Horizonte, 2026
Baianas Ozadas no Carnaval de Belo Horizonte, 2026

Com baldes de água de cheiro, ervas, rosas brancas e ramos de alecrim, o cortejo do Baianas Ozadas realizou, nesta segunda-feira (16), a tradicional lavagem das escadarias da Igreja São José, na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital. O ritual, que abre oficialmente o desfile do bloco, foi acompanhado por milhares de pessoas, muitas delas com olhares de admiração e mãos erguidas em sinal de fé.

A cerimônia, inspirada na lavagem da Basílica do Senhor do Bonfim, simboliza purificação, proteção e fortalecimento das tradições de matriz africana. Integrantes da ala de Axé conduziram o ato, espalhando água perfumada pelas escadas enquanto pediam bênçãos para o Carnaval e para os foliões.

Em meio à multidão emocionada, a aposentada Ana Maria chamou atenção pela comoção. Aos 76 anos, ela contou que saiu de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, especialmente para acompanhar a cerimônia. Segundo ela, participar da lavagem sempre foi um sonho de vida, que só agora conseguiu realizar.

A cada cântico e a cada gesto simbólico, o público respondia com aplausos e palavras de fé. O clima era de respeito e celebração, misturando religiosidade, cultura e a energia contagiante que marca o desfile das Baianas Ozadas.

Cerimônia na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, marca início do cortejo e reforça a valorização das religiões de matriz africana-Quéren Hapuque/EM/DA Press
Cerimônia na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, marca início do cortejo e reforça a valorização das religiões de matriz africana
Antes mesmo de o trio ganhar a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, o cortejo do bloco Baianas Ozadas cumpre seu rito mais sagrado: a lavagem das escadarias da Igreja São José-Quéren Hapuque/EM/DA Press
Antes mesmo de o trio ganhar a Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, o cortejo do bloco Baianas Ozadas cumpre seu rito mais sagrado: a lavagem das escadarias da Igreja São José
A cerimônia faz alusão à tradicional lavagem das escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, e foi incorporada ao cortejo em Belo Horizonte em 2020-Quéren Hapuque/EM/DA Press
A cerimônia faz alusão à tradicional lavagem das escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, e foi incorporada ao cortejo em Belo Horizonte em 2020
A limpeza é um dos momentos mais simbólicos da concentração do bloco-Quéren Hapuque/EM/DA Press
A limpeza é um dos momentos mais simbólicos da concentração do bloco
"O gesto representa a busca por axé e também um ato de luta e visibilidade para os terreiros e para o povo de matriz africana", aponta Patrícia Moura, coordenadora da ala de Axé. Quéren Hapuque/EM/DA Press
O ato marca oficialmente o início do desfile na segunda-feira de carnaval-Quéren Hapuque/EM/DA Press
O ato marca oficialmente o início do desfile na segunda-feira de carnaval
Com baldes de água de cheiro e ervas, componentes da ala de Axé realizam a limpeza simbólica das escadas-Quéren Hapuque/EM/DA Press
Com baldes de água de cheiro e ervas, componentes da ala de Axé realizam a limpeza simbólica das escadas
O Baianas Ozadas é um dos principais blocos de carnaval belo-horizontino -Quéren Hapuque/EM/DA Press
O Baianas Ozadas é um dos principais blocos de carnaval belo-horizontino
O cortejo foi fundado em 2012 e é um dos responsáveis pelo fortalecimento do carnaval de rua de BH -Quéren Hapuque/EM/DA Press
O cortejo foi fundado em 2012 e é um dos responsáveis pelo fortalecimento do carnaval de rua de BH

axe carnaval carnaval-2026 cultura

