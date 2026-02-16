Alegria, protesto e denúncia marcam desfile das Baianas Ozadas

Em meio ao colorido e ao axé do desfile do Baianas Ozadas, a foliã Solange Silva, de 57 anos, levou para a avenida uma mensagem de denúncia e reflexão. Com um cartaz nas mãos, ela relembrou as tragédias ambientais que marcaram Minas Gerais e defendeu que os episódios não sejam esquecidos.



O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, e da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, foram citados por ela como feridas ainda abertas. Em Brumadinho, a tragédia deixou 272 mortos. Sete anos depois, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais encerrou oficialmente as buscas pelas duas últimas vítimas que permaneciam desaparecidas.



Moradora de Belo Horizonte, Solange afirmou que acredita que o Carnaval também é um espaço de consciência. Segundo ela, o Baianas carrega mensagens de sensibilidade, inclusão, respeito às religiões de matriz africana, fraternidade e igualdade, valores que, na visão dela, precisam caminhar junto com memória e justiça.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia