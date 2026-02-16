Assine
CARNAVAL 2026

Homenagem a Serginho Marques reforça acessibilidade no Baianas Ozadas

A inclusão ganhou destaque na bateria do Baianas Ozadas

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
16/02/2026 12:21

Serginho Marques, do bloco Baianas Ozadas, foi homenageado no cortejo desta segunda
Serginho Marques, do bloco Baianas Ozadas, foi homenageado no cortejo desta segunda crédito: Quéren Hapuque

Há nove anos no grupo, Vivian Campagnacci, de 38 anos, que tem distrofia muscular, falou sobre a emoção de homenagear o cantor Serginho Marques. Para ela, o artista é um amigo querido e uma referência para Minas Gerais, principalmente por dar visibilidade às pessoas com deficiência. “É um momento muito especial”, afirmou.

Grande homenageado do cortejo, Serginho foi diagnosticado há quatro anos e meio com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença que limita os movimentos. Hoje, utilizando cadeira de rodas, ele participou do desfile e emocionou o público.

Desde 2023, o fotógrafo Flávio Batalha acompanha o bloco de perto. Ele contou que também convive com uma doença rara e que sempre foi acolhido pelas Baianas. “O Serginho é perfeito assim como é. Eu tenho uma doença rara e o Baianas Ozadas, desde sempre, me abraçou. Estou muito feliz. O Baianas traz essa alegria”, disse.

Inclusão no bloco Baianas Ozadas no Carnaval de Belo Horizonte 2026
Inclusão no bloco Baianas Ozadas no Carnaval de Belo Horizonte 2026 Quéren Hapuque

Segundo Geo Ozado, o cantor foi pioneiro ao levar o repertório da Axé Music para Belo Horizonte após viver em Salvador, onde conviveu com artistas como Daniela Mercury e Luiz Caldas. Inspirado por essa trajetória, o bloco reformulou a ala inclusiva em parceria com a APAE e ampliou as ações de acessibilidade, defendendo que grandes eventos garantam estrutura e participação para todos.

