CARNAVAL

Corte Devassa celebra trégua da chuva em BH com "tempestade" de fantasias

  • A bateria do bloco Corte Devassas
    A bateria do bloco Corte Devassas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O sol iluminou a segunda-feira dos foliões que foram até o bloco
    O sol iluminou a segunda-feira dos foliões que foram até o bloco Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • A chuva deu uma trégua no decorrer deste final de semana e animou a galera para pular ainda mais nesta manhã ensolarada
    A chuva deu uma trégua no decorrer deste final de semana e animou a galera para pular ainda mais nesta manhã ensolarada Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Fantasias super produzidas foram visualizadas no decorrer do cortejo
    Fantasias super produzidas foram visualizadas no decorrer do cortejo Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Muitos sorrisos foram registrados no decorrer do cortejo
    Muitos sorrisos foram registrados no decorrer do cortejo Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Muitas cores foram usadas pelos foliões nas fantasias
    Muitas cores foram usadas pelos foliões nas fantasias Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Fantasias de tudo quanto é tipo foram vistas espalhadas pelo bloco
    Fantasias de tudo quanto é tipo foram vistas espalhadas pelo bloco Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Foliões se preparando no decorrer do cortejo
    Foliões se preparando no decorrer do cortejo Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Carro alegórico usado no decorrer do cortejo
    Carro alegórico usado no decorrer do cortejo Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Um lindo céu azul esteve sob os foliões na manhã desta segunda (16/2)
    Um lindo céu azul esteve sob os foliões na manhã desta segunda (16/2) Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Carlos André Mattos de Brumadinho veio acompanhar o bloco
    Carlos André Mattos de Brumadinho veio acompanhar o bloco Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Yuri Maquete de Jeceaba veio a BH acompanhar o cortejo
    Yuri Maquete de Jeceaba veio a BH acompanhar o cortejo Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Bloco Corte Devassa reúne foliões nesta segunda-feira (16/2)
    Bloco Corte Devassa reúne foliões nesta segunda-feira (16/2) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Bloco Corte Devassa recepcionou gente de todas as idades
    Bloco Corte Devassa recepcionou gente de todas as idades Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Diferentes tipos de fantasias foram vistas neste cortejo
    Diferentes tipos de fantasias foram vistas neste cortejo Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Bloco Corte Devassa ce
    Bloco Corte Devassa ce Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
