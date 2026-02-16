Sertanejo ganha mais espaço no carnaval de BH
Público do gênero musical aponta que o carnaval de Belo Horizonte ficou melhor ao incluir a cultura sertaneja nas atrações
O carnaval de Belo Horizonte tem crescido e se tornou, nos últimos anos, um dos mais cobiçados pelos turistas. Na medida em que se destaca, também passa a expandir outros gêneros musicais.
Neste ano, além do pioneiro bloco É o Amô, a capital deu espaço para outros cantores do sertanejo, sobretudo na Região Pampulha. No sábado (14/2), a dupla Clayton e Romário levantou uma multidão na Avenida Antônio Abrahão Caram.
No mesmo local, o cantor Michel Teló abre os trabalhos nesta segunda-feira (16/2), que receberá, ainda, o músico Zé Felipe. Para os fãs do gênero, a proposta é empolgante.
"Como cantor sertanejo, eu acho que o carnaval valorizou ainda mais a cultura do sertanejo. Não é só axé, não é só samba. O sertanejo encaixou bem em BH. O sertanejo hoje mudou o carnaval", diz Marcelo Lopes, de 37 anos.
O empresário de Caeté, na Grande BH, sempre participa da folia belo-horizontina e conta que neste ano ficou ainda melhor por causa das atrações sertanejas.
A noiva dele, Valquíria Fernandes, de 44 anos, também avalia a manutenção do gênero musical na folia como positiva. Segundo a chefe de garçom, que mora em BH, a maior expectativa é para o show de Zé Felipe.
O casal participou do "Sertanejinho do Teló", que se concentrou a partir das 10h, e vai emendar a apresentação de Zé Felipe, no bloco "Beagá na Folia". Para Valquíria, o dia de hoje é de pura emoção.
"O carnaval mudou em BH, ficou muito bom. Eu gosto do Michel Teló, mas sou fã mesmo do Zé Felipe. Espero que o show dele seja melhor do que esse", diz.