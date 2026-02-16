'Se fosse o The Voice, virava a cadeira pra todo mundo', diz Teló em bloco
Artista e jurado do reality musical, Michel Teló brinca com público entre uma música e outra no desfile do Sertanejinho, nesta segunda (16/2)
compartilheSIGA
O cantor Michel Teló anima a plateia do Sertanejinho do Teló, que acontece nesta segunda-feira (16/2), na Pampulha, em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O artista, que é jurado do programa "The voice Brasil", na Globo, levanta o público com diversas músicas e muita emoção.
Ao encerrar a música atemporal "Eva", ele brincou com o público. "Se fosse o 'The voice', eu virava a cadeira pra todo mundo aqui", provocando risos dos fãs.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Entre as interações com o público, o cantor também agradeceu Belo Horizonte pela recepção e mexeu com as torcidas mineiras. Questionados sobre quem era Galo e quem era Cruzeiro, os fãs gritaram mais pela torcida celeste.