Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL EM BH

'Se fosse o The Voice, virava a cadeira pra todo mundo', diz Teló em bloco

Artista e jurado do reality musical, Michel Teló brinca com público entre uma música e outra no desfile do Sertanejinho, nesta segunda (16/2)

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/02/2026 15:10

compartilhe

SIGA
x
Teló agita o público em bloco na Pampulha.
MIchel Teló agita o público na Pampulha com o bloco Sertanejinho do Teló, nesta segunda-feira (16/2) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O cantor Michel Teló anima a plateia do Sertanejinho do Teló, que acontece nesta segunda-feira (16/2), na Pampulha, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O artista, que é jurado do programa "The voice Brasil", na Globo, levanta o público com diversas músicas e muita emoção.

Ao encerrar a música atemporal "Eva", ele brincou com o público. "Se fosse o 'The voice', eu virava a cadeira pra todo mundo aqui",  provocando risos dos fãs.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre as interações com o público, o cantor também agradeceu Belo Horizonte pela recepção e mexeu com as torcidas mineiras. Questionados sobre quem era Galo e quem era Cruzeiro, os fãs gritaram mais pela torcida celeste.

Tópicos relacionados:

blocos carnavalbh desfile folia the-voice

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay