Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Desgaste no carnaval? Esses sucos deixam sua imunidade lá no alto

RF
Redação Flipar
  • <p>O suco de laranja é tradicionalmente o indicado para melhorar a imunidade, mas existem muito mais opções, incluindo a própria laranja ou frutas parecidas, como tangerina. </p>

    O suco de laranja é tradicionalmente o indicado para melhorar a imunidade, mas existem muito mais opções, incluindo a própria laranja ou frutas parecidas, como tangerina.

    Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
  • <p>Uma delas é o suco de laranja com mel, que leva ainda própolis. O mel serve como açúcar.</p>

    Uma delas é o suco de laranja com mel, que leva ainda própolis. O mel serve como açúcar.

     Foto: Youtube/X Coisas
  • <p>Suco de laranja com caju é ainda mais rico em substâncias com poder imunizante. </p>

    Suco de laranja com caju é ainda mais rico em substâncias com poder imunizante.

    Foto: Youtube/Simples Assim Com Sabor
  • <p>Aliás, o suco de caju também é uma ótima opção para quem quer reforçar a imunidade. Outra vantagem é que essa é uma fruta fácil de achar no mercado. </p>

    Aliás, o suco de caju também é uma ótima opção para quem quer reforçar a imunidade. Outra vantagem é que essa é uma fruta fácil de achar no mercado.

    Foto: Youtube/Simples Assim Com Sabor
  • <p>Assim como é o abacaxi, uma fruta cítrica rica em vitamina C e propriedades antioxidantes. Aliás, a limonada também é uma ótima opção. </p>

    Assim como é o abacaxi, uma fruta cítrica rica em vitamina C e propriedades antioxidantes. Aliás, a limonada também é uma ótima opção.

    Foto: Youtube/Mamãe Vida Saudável
  • <p>Outra dica é misturar várias frutas cítricas. A receita tradicional leva limão, laranja, tangerina e abacaxi. </p>

    Outra dica é misturar várias frutas cítricas. A receita tradicional leva limão, laranja, tangerina e abacaxi.

    Foto: Youtube/Shoptime
  • <p>Outro suco que mistura frutas e é ótimo para o sistema de defesa do corpo é o de frutas vermelhas: melancia, morango e uvas são as mais usadas. </p>

    Outro suco que mistura frutas e é ótimo para o sistema de defesa do corpo é o de frutas vermelhas: melancia, morango e uvas são as mais usadas.

    Foto: Youtube/Canal dos Sucos
  • <p> Falando em morango, ele faz uma ótima dupla com a acerola no reforço do sistema defensivo do nosso corpo. Não é um suco muito feito em casa, mas costuma ser encontrado com facilidade em restaurantes e lanchonetes. </p>

    Falando em morango, ele faz uma ótima dupla com a acerola no reforço do sistema defensivo do nosso corpo. Não é um suco muito feito em casa, mas costuma ser encontrado com facilidade em restaurantes e lanchonetes.

    Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
  • <p>Outra parceria de sucesso é morango com limão, uma fruta mais doce com uma mais azeda. </p>

    Outra parceria de sucesso é morango com limão, uma fruta mais doce com uma mais azeda.

    Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
  • <p>Falando em limão, ele proporciona um suco delicioso com couve. Esta bebida também tem propriedades detox. </p>

    Falando em limão, ele proporciona um suco delicioso com couve. Esta bebida também tem propriedades detox.

    Foto: Youtube/Quero Mais Receitas
  • <p>O limão também tem um casamento interessante com a goiaba. Há quem coloque hortelã também. </p>

    O limão também tem um casamento interessante com a goiaba. Há quem coloque hortelã também.

    Foto: Youtube/O Gibra
  • <p>A hortelã com o abacaxi fazem um suco rico em propriedades imunizantes, e já bem cotado em restaurantes e lanchonetes. </p>

    A hortelã com o abacaxi fazem um suco rico em propriedades imunizantes, e já bem cotado em restaurantes e lanchonetes.

    Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
  • <p>Kiwi com morango não é um suco muito comum, mas também é bom para sua imunidade. E o sabor surpreende.  </p>

    Kiwi com morango não é um suco muito comum, mas também é bom para sua imunidade. E o sabor surpreende.  

     Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
  • <p>Outra opção incomum, mas tão boa quanto, é o melão com maracujá. Muitos nunca experimentaram. Mas essa ideia vale a pena. </p>

    Outra opção incomum, mas tão boa quanto, é o melão com maracujá. Muitos nunca experimentaram. Mas essa ideia vale a pena.

    Foto:
  • <p>Outra boa combinação está no suco de laranja, cenoura e brócolis.Tem gente que coa. Mas dá pra tomar integralmente, reforçando a nutrição. </p>

    Outra boa combinação está no suco de laranja, cenoura e brócolis.Tem gente que coa. Mas dá pra tomar integralmente, reforçando a nutrição.

    Foto: Youtube/Chef João Paulo
  • <p>Agora vamos entrar na categoria dos muito exóticos. O suco imunizante é feito com laranjas em gomos, maçãs com casca e couve. </p>

    Agora vamos entrar na categoria dos muito exóticos. O suco imunizante é feito com laranjas em gomos, maçãs com casca e couve. 

     Foto: Youtube/Hoje em Dia
  • <p>Já o fortificante inclui cenoura, manga, mamão, laranja e açúcar mascavo. </p>

    Já o fortificante inclui cenoura, manga, mamão, laranja e açúcar mascavo.

    Foto: Youtube/Kalimera TV
  • <p>O suco de ‘organismo blindado’ tem acerola, couve e suco de caju. </p>

    O suco de ‘organismo blindado’ tem acerola, couve e suco de caju.

    Foto: Youtube/Receitas de Pai
  • <p>O suco de tomate também é bom para reforçar a imunidade. Isso é algo que pouca gente sabe. Ainda há quem coloque pimenta do reino, molho inglês e limão. </p>

    O suco de tomate também é bom para reforçar a imunidade. Isso é algo que pouca gente sabe. Ainda há quem coloque pimenta do reino, molho inglês e limão.

    Foto: Youtube/NIL ARTS NA COZINHA
  • <p>Por fim, o suco de água de coco, que leva ainda limão, melão e couve, une as propriedades dessas frutas e da verdura, trazendo um sabor inusitado e uma boa proteção ao organismo. . </p>

    Por fim, o suco de água de coco, que leva ainda limão, melão e couve, une as propriedades dessas frutas e da verdura, trazendo um sabor inusitado e uma boa proteção ao organismo. . 

     Foto: Youtube/CyberCook Receitas
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay