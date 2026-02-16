Assine
CARNAVAL EM BH

Sob sol forte, Michel Teló faz público tirar o pé do chão

Cantor mistura hits sertanejos com axé, pagode e MPB. Plateia vibra com apresentação na Pampulha e entoa sucessos como "Ai se eu te pego"

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/02/2026 13:39 - atualizado em 16/02/2026 14:02

Com a energia lá em cima, Michel entoou seus hits
Com a energia lá em cima, Michel Teló embala o público com sucessos autorais e de outros artistas, como "Não quero dinheiro" ("Só quero amar"), de Tim Maia crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Mesmo sob sol forte, o cantor Michel Teló agita o público nesta segunda-feira de carnaval (16/2), na Avenida Abrahão Caram, na Região Pampulha, em Belo Horizonte. 

O sertanejo começou o show com o clássico "Ai se eu te pego", de autoria própria, animando os fãs e foliões. Em seguida, o artista fez as pessoas tirarem os pés do chão com "Praieiro", de Jammil e Uma Noites, e "Não quero dinheiro" ("Só quero amar"), de Tim Maia. 

Com a energia lá em cima, Teló continuou com seus hits, como "Humilde residente". Misturando ritmos, o cantor conquistou com o pagode "P do pecado", do grupo Menos é Mais, e outros.

