Sob sol forte, Michel Teló faz público tirar o pé do chão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Mesmo sob sol forte, o cantor Michel Teló agita o público nesta segunda-feira de carnaval (16/2), na Avenida Abrahão Caram, na Região Pampulha, em Belo Horizonte.

O sertanejo começou o show com o clássico "Ai se eu te pego", de autoria própria, animando os fãs e foliões. Em seguida, o artista fez as pessoas tirarem os pés do chão com "Praieiro", de Jammil e Uma Noites, e "Não quero dinheiro" ("Só quero amar"), de Tim Maia.

Com a energia lá em cima, Teló continuou com seus hits, como "Humilde residente". Misturando ritmos, o cantor conquistou com o pagode "P do pecado", do grupo Menos é Mais, e outros.