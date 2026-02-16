Sob sol forte, Michel Teló faz público tirar o pé do chão
Cantor mistura hits sertanejos com axé, pagode e MPB. Plateia vibra com apresentação na Pampulha e entoa sucessos como "Ai se eu te pego"
Mesmo sob sol forte, o cantor Michel Teló agita o público nesta segunda-feira de carnaval (16/2), na Avenida Abrahão Caram, na Região Pampulha, em Belo Horizonte.
O sertanejo começou o show com o clássico "Ai se eu te pego", de autoria própria, animando os fãs e foliões. Em seguida, o artista fez as pessoas tirarem os pés do chão com "Praieiro", de Jammil e Uma Noites, e "Não quero dinheiro" ("Só quero amar"), de Tim Maia.
Com a energia lá em cima, Teló continuou com seus hits, como "Humilde residente". Misturando ritmos, o cantor conquistou com o pagode "P do pecado", do grupo Menos é Mais, e outros.