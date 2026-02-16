CARNAVAL
Michel Teló levanta o público em bloco em BH: confira imagens
-
O bloco 'Sertanejinho do Teló', saiu nesta segunda-feira (16/2), na Pampulha, em Belo Horizonte Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
O artista é jurado do programa The Voice Brasil e levantou o público com diversas músicas e muita emoção Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Michel Teló mexeu com as torcidas de Atlético e Cruzeiro Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Questionados sobre quem era Galo e quem era Cruzeiro, os fãs gritaram forte por seus clubes do coração Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
-
Público do bloco Sertanejinho do Teló, na Pampulha, em Belo Horizonte. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
Teló fez brincadeiras com público entre uma música e outra Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
O bloco foi encerrado com a música atemporal "Eva". Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
-
Michel Teló ainda brincou com o público. "Se fosse o The Voice, eu virava a cadeira pra todo mundo aqui", tirando risos dos fãs Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press