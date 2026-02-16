Assine
overlay
Início Galeria
CARNAVAL

Michel Teló levanta o público em bloco em BH: confira imagens

E
Estado de Minas
  • O bloco 'Sertanejinho do Teló', saiu nesta segunda-feira (16/2), na Pampulha, em Belo Horizonte
    O bloco 'Sertanejinho do Teló', saiu nesta segunda-feira (16/2), na Pampulha, em Belo Horizonte Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O artista é jurado do programa The Voice Brasil e levantou o público com diversas músicas e muita emoção
    O artista é jurado do programa The Voice Brasil e levantou o público com diversas músicas e muita emoção Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Michel Teló mexeu com as torcidas de Atlético e Cruzeiro
    Michel Teló mexeu com as torcidas de Atlético e Cruzeiro Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Questionados sobre quem era Galo e quem era Cruzeiro, os fãs gritaram forte por seus clubes do coração
    Questionados sobre quem era Galo e quem era Cruzeiro, os fãs gritaram forte por seus clubes do coração Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Público do bloco Sertanejinho do Teló, na Pampulha, em Belo Horizonte.
    Público do bloco Sertanejinho do Teló, na Pampulha, em Belo Horizonte. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Teló fez brincadeiras com público entre uma música e outra
    Teló fez brincadeiras com público entre uma música e outra Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O bloco foi encerrado com a música atemporal
    O bloco foi encerrado com a música atemporal "Eva". Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Michel Teló ainda brincou com o público. "Se fosse o The Voice, eu virava a cadeira pra todo mundo aqui", tirando risos dos fãs
    Michel Teló ainda brincou com o público. "Se fosse o The Voice, eu virava a cadeira pra todo mundo aqui", tirando risos dos fãs Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay