Havayanas Usadas homenageia o Brasil em seu décimo desfile
Até o vira-lata caramelo, típico do Brasil, foi homenageado pelo bloco
Em seu décimo desfile, o bloco Havayanas Usadas atraiu uma multidão de pessoas, muitas delas vestidas de alaranjado, cor oficial do bloco, e também verde e amarelo, cores do Brasil, homenageado no desfile. Até o vira-lata caramelo, típico do país, foi destaque no bloco.
O tempo nublado amenizou o calor na avenida dos Andradas, onde o bloco desfilou trazendo para a capital mineira o axé baiano. Os foliões foram ao delírio quando o bloco tocou "Fio Maravilha", sucesso de Jorge Ben.
Uma das folionas mais animadas era a deputada federal Dandara Tonantzin (PT), que estava toda de verde.
O desfile também contou com a participação da cantora Aline Calixto.
O bloco também fez uma homenagem nesta segunda a duas mulheres importantes da cena artística mineira e nacional. Ele homenageou Cris Gil, uma das fundadoras e ritmistas da agremiação, que morreu de câncer em julho do ano passado, e também a atriz do Grupo Galpão, Teuda Bara, que faleceu em dezembro.