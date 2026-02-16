Assine
CARNAVAL EM BH

Havayanas Usadas homenageia o Brasil em seu décimo desfile

Até o vira-lata caramelo, típico do Brasil, foi homenageado pelo bloco

Alessandra Mello
16/02/2026 13:43 - atualizado em 16/02/2026 14:26

Bloco trouxe para BH o axé baiano crédito: Alessandra Mello/EM/D.A.Press

Em seu décimo desfile, o bloco Havayanas Usadas atraiu uma multidão de pessoas, muitas delas vestidas de alaranjado, cor oficial do bloco, e também verde e amarelo, cores do Brasil, homenageado no desfile. Até o vira-lata caramelo, típico do país, foi destaque no bloco.

O tempo nublado amenizou o calor na avenida dos Andradas, onde o bloco desfilou trazendo para a capital mineira o axé baiano. Os foliões foram ao delírio quando o bloco tocou "Fio Maravilha", sucesso de Jorge Ben. 

Uma das folionas mais animadas era a deputada federal Dandara Tonantzin (PT), que estava toda de verde.  

O desfile também contou com a participação da cantora Aline Calixto.

O bloco também fez uma homenagem nesta segunda  a duas mulheres importantes da cena artística mineira e nacional. Ele homenageou Cris Gil, uma das fundadoras e ritmistas da agremiação, que morreu de câncer em julho do ano passado, e também a atriz do Grupo Galpão, Teuda Bara, que faleceu em dezembro.

