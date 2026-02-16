Assine
CARNAVAL EM BH

Havayanas Usadas 'se veste' de verde-amarelo em seu 10º desfile; veja fotos

Bloco levou uma multidão às ruas da capital mineira nesta segunda-feira (16/2). Foliões se esbaldaram no cortejo

  • Em se décimo desfile, o bloco Havayanas Usadas arrastou uma multidão de pessoas, muitas delas vestidas de alaranjado, cor oficial do bloco
  • O tempo nublado amenizou o calor na Avenida dos Andradas, onde o bloco desfila trazendo para a capital mineira o axé baiano
  • Foliões homenageiam Brasil nesse décimo desfile
  • Mas havia espaço para todos os tipos de fantasia, não só da cor laranja, amarelo e verde
  • Foliões se fantasiaram com o verde e amarelo como homenagem ao desfile
  • O Havayanas Usadas recebeu foliões de todas as idades nesta manhã de segunda
  • Carro utilizado no cortejo
  • A cor verde foi muito usada pelos foliões nesta manhã
  • Folionas não se intimidaram com o forte calor que faz em BH nesta segunda-feira (16/2)
  • Uma estátua de um cachorro laranja pode ser vista em cima do veículo usado no decorrer do cortejo
