CARNAVAL EM BH
Havayanas Usadas 'se veste' de verde-amarelo em seu 10º desfile; veja fotos
Bloco levou uma multidão às ruas da capital mineira nesta segunda-feira (16/2). Foliões se esbaldaram no cortejo
Em se décimo desfile, o bloco Havayanas Usadas arrastou uma multidão de pessoas, muitas delas vestidas de alaranjado, cor oficial do bloco Foto: Alessandra Mello /EM/D;A.Press
O tempo nublado amenizou o calor na Avenida dos Andradas, onde o bloco desfila trazendo para a capital mineira o axé baiano Foto: Alessandra Mello /EM/D;A.Press
Foliões homenageiam Brasil nesse décimo desfile Foto: Alessandra Mello /EM/D;A.Press
Mas havia espaço para todos os tipos de fantasia, não só da cor laranja, amarelo e verde Foto: Alessandra Mello/EM/D;A.Press
Foliões se fantasiaram com o verde e amarelo como homenagem ao desfile Foto: Alessandra Mello/EM/D;A.Press
O Havayanas Usadas recebeu foliões de todas as idades nesta manhã de segunda Foto: Alessandra Mello/EM/D;A.Press
Carro utilizado no cortejo Foto: Alessandra Mello/EM/D;A.Press
A cor verde foi muito usada pelos foliões nesta manhã Foto: Alessandra Mello/EM/D;A.Press
Folionas não se intimidaram com o forte calor que faz em BH nesta segunda-feira (16/2) Foto: Alessandra Mello/EM/D;A.Press
Uma estátua de um cachorro laranja pode ser vista em cima do veículo usado no decorrer do cortejo Foto: Alessandra Mello/EM/D;A.Press
