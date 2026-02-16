Policiamento é bem avaliado pelas mulheres no carnaval de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O policiamento em Belo Horizonte é um dos destaques da festa, segundo folionas entrevistadas pelo Estado de Minas. De acordo com elas, a presença de guardas e policiais proporciona a sensação de segurança. Até a manhã desta segunda-feira (16/2), um trio de amigas de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, relata não ter sofrido nenhum tipo de assédio nas ruas.

A confeiteira Gabriela Machado participa do seu terceiro carnaval na capital mineira e conta que, assim como nos outros anos, não houve nenhum transtorno. "Gosto muito do carnaval de BH. Gosto muito da organização e do policiamento. Eu me sinto segura, me sinto confortável. Nunca tive nenhum problema com assédio", diz.

Gabriela curte tanto a folia em BH que convidou as amigas Alessandra Oliveira, de 30 anos, e Mayra Barroso, de 32, para aproveitarem o carnaval de BH pela primeira vez. Elas contam que ficaram com receio por se tratar de uma cidade grande, mas foram surpreendidas positivamente.

"É o meu primeiro ano no carnaval de BH e a organização é muito boa. Em todos os lugares que a gente foi, tinha policiamento. A gente não sofreu nenhum tipo de assédio", conta Alessandra.

Policiamento no carnaval de Belo Horizonte é elogiado por folionas Melissa Souza/EM/D.A Press

A engenheira de produção diz que não viu nenhuma confusão e que o clima é agradável e familiar, semelhante ao de cidades menores, como Juiz de Fora.

O mesmo é observado pela terceira amiga, Mayra Barroso, que reflete também sobre a presença masculina nos blocos. As mulheres estão acompanhadas por amigos e namorados, no entanto, mesmo quando elas ficam sozinhas, não há sensação de insegurança.

"Conseguimos ir ao banheiro tranquilamente, não tivemos nenhum problema de segurança. Mesmo tendo muitas pessoas, é um lugar que a gente se sente segura", relata a analista financeira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia