FOLIA NA CAPITAL

Policiamento é bem avaliado pelas mulheres no carnaval de BH

Turistas relatam ao Estado de Minas que se surpreenderam com a segurança nos blocos que desfilam pelas ruas da capital mineira

Melissa Souza
Repórter
16/02/2026 14:30

Mulheres do Carnaval de BH aprovam o policiamento do evento
As amigas Gabriela Machado, Alessandra Oliveira e Mayra Barroso saíram de Juiz de Fora, na Zona da Mata, para curtirem o carnaval em BH; trio elogia a segurança da folia na capital mineira crédito: Melissa Souza

O policiamento em Belo Horizonte é um dos destaques da festa, segundo folionas entrevistadas pelo Estado de Minas. De acordo com elas, a presença de guardas e policiais proporciona a sensação de segurança. Até a manhã desta segunda-feira (16/2), um trio de amigas de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, relata não ter sofrido nenhum tipo de assédio nas ruas.

A confeiteira Gabriela Machado participa do seu terceiro carnaval na capital mineira e conta que, assim como nos outros anos, não houve nenhum transtorno. "Gosto muito do carnaval de BH. Gosto muito da organização e do policiamento. Eu me sinto segura, me sinto confortável. Nunca tive nenhum problema com assédio", diz.

Gabriela curte tanto a folia em BH que convidou as amigas Alessandra Oliveira, de 30 anos, e Mayra Barroso, de 32, para aproveitarem o carnaval de BH pela primeira vez. Elas contam que ficaram com receio por se tratar de uma cidade grande, mas foram surpreendidas positivamente.

"É o meu primeiro ano no carnaval de BH e a organização é muito boa. Em todos os lugares que a gente foi, tinha policiamento. A gente não sofreu nenhum tipo de assédio", conta Alessandra.

Policiamento no Carnaval de Belo Horizonte 2026
Policiamento no carnaval de Belo Horizonte é elogiado por folionas Melissa Souza/EM/D.A Press

A engenheira de produção diz que não viu nenhuma confusão e que o clima é agradável e familiar, semelhante ao de cidades menores, como Juiz de Fora.

O mesmo é observado pela terceira amiga, Mayra Barroso, que reflete também sobre a presença masculina nos blocos. As mulheres estão acompanhadas por amigos e namorados, no entanto, mesmo quando elas ficam sozinhas, não há sensação de insegurança.

"Conseguimos ir ao banheiro tranquilamente, não tivemos nenhum problema de segurança. Mesmo tendo muitas pessoas, é um lugar que a gente se sente segura", relata a analista financeira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

