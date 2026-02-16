Malvadão toma as ruas de BH com rap, funk e uma pitada de romance

Belo Horizonte virou território do rap na manhã desta segunda-feira (16/2). No terceiro dia de carnaval, o Bloco do Malvadão colocou milhares de foliões para cantar em coro ao som de "Malvadão 3" e "Leão". Do alto do trio, Xamã comandou a festa e transformou a Rua Sergipe e a Avenida Brasil em uma grande pista a céu aberto.



Mesmo com quase 40 minutos de atraso, bastaram os primeiros versos para a multidão responder em coro. Ao lado de Chris MC, o artista embalou o público em um clima que misturou romance e muito rap.



Entre os convidados desta edição estiveram o rapper Major RD e a trapper mineira Mac Júlia. O DJ WS da Igrejinha também é esperado na programação.

A bancária Valéria Barnabé de Oliveira, moradora de Belo Horizonte, participa do carnaval da capital todos os anos e, pelo segundo ano consecutivo, marcou presença no bloco do Xamã. “Eu venho sempre. A energia é diferente. É um dos blocos que eu mais espero”, contou.

Ícaro Renault aproveitou a festa para celebrar os 22 anos. Morando há três meses em BH, ele afirma já se sentir em casa. “Eu me sinto muito amado aqui na capital. Escolhi comemorar meu aniversário no bloco e foi a melhor decisão”, disse.

Já Henrique, de 25 anos, ao lado das amigas, veio de Montes Claros pela primeira vez para o carnaval belo-horizontino. “Tenho certeza de que estarei aqui de novo. É um dos melhores blocos a que eu já fui, bem organizado e com localização perfeita”, afirmou. Ele viajou com quatro amigas para curtir a folia na capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Criado em 2023, no Rio de Janeiro, o Bloco do Malvadão nasceu impulsionado pelo sucesso de "Malvadão 3" e, desde então, passou a percorrer outras cidades. Em Belo Horizonte, a estreia ocorreu em 2025, com desfile pela Avenida Afonso Pena. Neste ano, o bloco reforça a força do rap e do funk na capital mineira.