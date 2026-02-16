Assine
CARNAVAL EM BH

Pólo da Moda ganha vida com o monstro de retalhos

À frente do trio do bloco Unidos do Barro Preto, folião faz performance de dança e agita o público com energia e simpatia, nesta segunda-feira (16/2)

Izabella Caixeta
Repórter
Repórter
16/02/2026 15:26

Fantasia pesa oito quilos
O artista Iago Oliveira afirma que confeccionou a própria fantasia, batizada de "Monstro de Retalhos do Barro Preto" e que pesa 8kg crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O bloco Unidos do Barro Preto fez seu tradicional desfile pela Avenida Augusto de Lima na manhã desta segunda-feira de carnaval (16/2), em BH. O bairro que dá nome ao bloco, conhecido como Pólo da Moda, abriga incontáveis lojas de tecidos e retalhos, matéria prima para a fantasia do artista Iago Oliveira.

Integrante do bloco há quatro anos, este ano Iago dá vida ao "Monstro de Retalhos do Barro Preto". À frente do trio, ele performa uma apresentação de dança e agita o público esbanjando energia e simpatia.

Ao Estado de Minas, o artista contou que a fantasia foi feita na última sexta-feira e pesa 8kg. “Sexta-feira, às 17h30, eu fui a última pessoa a entrar na loja. Peguei todos os retalhos, um pacote de 8kg, cortei tudo em franja e fui colando com cola quente de madrugada”, revela.

Ele também é responsável pela identidade visual dos desfiles de 2025 e 2026, além de se apresentar como a drag queen Carambola.

Tópicos relacionados:

bloco carnaval carnaval-2026 carnavalbh desfile

