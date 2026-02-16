Pólo da Moda ganha vida com o monstro de retalhos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O bloco Unidos do Barro Preto fez seu tradicional desfile pela Avenida Augusto de Lima na manhã desta segunda-feira de carnaval (16/2), em BH. O bairro que dá nome ao bloco, conhecido como Pólo da Moda, abriga incontáveis lojas de tecidos e retalhos, matéria prima para a fantasia do artista Iago Oliveira.

Integrante do bloco há quatro anos, este ano Iago dá vida ao "Monstro de Retalhos do Barro Preto". À frente do trio, ele performa uma apresentação de dança e agita o público esbanjando energia e simpatia.

Ao Estado de Minas, o artista contou que a fantasia foi feita na última sexta-feira e pesa 8kg. “Sexta-feira, às 17h30, eu fui a última pessoa a entrar na loja. Peguei todos os retalhos, um pacote de 8kg, cortei tudo em franja e fui colando com cola quente de madrugada”, revela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele também é responsável pela identidade visual dos desfiles de 2025 e 2026, além de se apresentar como a drag queen Carambola.