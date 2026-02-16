Foliões reclamam de falta de banheiros no carnaval da Pampulha, em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O carnaval de Belo Horizonte de 2026 tem sido elogiado pelos foliões. No entanto, alguns avaliam negativamente a distribuição de banheiros químicos na Avenida Antônio Abrahão Caram, na Região Pampulha.

A via é palco de grandes blocos neste ano e conquistou um público extenso e diversificado, mas, segundo alguns foliões, há poucos banheiros. A situação faz com que as pessoas precisem se deslocar muito e, às vezes, até perder parte da atração.

Segundo o motorista de ônibus Emerson dos Santos Caixeta, que mora em Vespasiano, na Grande BH, a ausência de banheiros dificulta, especialmente para famílias que levam crianças, como é o caso dele.

"Neste ano o banheiro foi decepcionante. No meio [da avenida] e no entorno do bloco não tem. Ano passado tinha na curva [esquina das avenidas Abrahão Caram ], mas neste ano ficou tudo afastado", lamenta.

De acordo com ele, "no passado foi mais organizado". Ele conta que participou de outros blocos na avenida e que havia um número maior, tornando a festa mais acessível.

O mesmo foi observado pelo empresário Marcelo Lopes, que avalia a folia positivamente. No entanto, Marcelo pontua que faltou organização nesse aspecto da infraestrutura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Deveria ter mais banheiros químicos, olha o tamanho dessa avenida", comenta. "Tudo ótimo, o carnaval de BH está cada vez melhor, mas faltou banheiro", concluiu o empresário.