FOLIA EM BH

Carnaval em BH: foliões usam fantasias de pintores no Unidos do Barro Preto

No cortejo do bloco, público celebra a festa em família e aposta em fantasias criativas, inspiradas em artistas como Frida Kahlo

Izabella Caixeta
Repórter
16/02/2026 15:44

O casal Marcelo e Laira se veste de pintores e leva a filha Ceci, de 10 meses, para curtir a folia com tranquilidade. Já Sheila Oliveira homenageia Frida Kahlo e destaca a admiração pela força e história da artista.
O casal Marcelo e Laira se veste de pintores e leva a filha Ceci, de 10 meses, para curtir a folia com tranquilidade. Já Sheila Oliveira homenageia Frida Kahlo e destaca a admiração pela artista mexicana

Em meio a multidão que aproveita o som do maracatu do Unidos do Barro Preto nesta segunda-feira (16/2), alguns foliões escolheram referências artísticas para suas fantasias.

O casal Marcelo Veiga Carvalho e Laira Nóbrega de Ávila estavam vestidos como pintores, com direito a manchas de tinta coloridas. Nos braços, a pequena Ceci Veiga de Ávila Carvalho, de 10 meses. “É o meu melhor projeto”, afirma a designer Laira.

Este é o terceiro dia de carnaval que eles curtem com a filha. O casal conta que a pequena é muito interativa e gosta de música, mas que ficam no máximo três horas em casa bloco para respeitar o horário de soneca da Ceci.

“Não é a mesma coisa que antes, mas é gostoso demais curtir com a família. A Ceci já curtia o carnaval desde a barriga da mãe”, diz Marcelo. “Fazia fantasia só para mim, depois de casal. Agora faço fantasia em família”, recorda Laira.

Na folia também estava Frida Kahlo, encarnada por Sheila Oliveira. É a primeira vez que ela acompanha o cortejo do Unidos do Barro Preto: “É muito legal e seguro”.

Mostrando a tatuagem da pintora que fez no braço, Sheila conta que é fã de Frida. “Admiro a valentia, a história de vida dela, a fortaleza que ela era. Eu a admiro como mulher”, afirma.

