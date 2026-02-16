Carnaval em BH: foliões usam fantasias de pintores no Unidos do Barro Preto
No cortejo do bloco, público celebra a festa em família e aposta em fantasias criativas, inspiradas em artistas como Frida Kahlo
Em meio a multidão que aproveita o som do maracatu do Unidos do Barro Preto nesta segunda-feira (16/2), alguns foliões escolheram referências artísticas para suas fantasias.
O casal Marcelo Veiga Carvalho e Laira Nóbrega de Ávila estavam vestidos como pintores, com direito a manchas de tinta coloridas. Nos braços, a pequena Ceci Veiga de Ávila Carvalho, de 10 meses. “É o meu melhor projeto”, afirma a designer Laira.
Este é o terceiro dia de carnaval que eles curtem com a filha. O casal conta que a pequena é muito interativa e gosta de música, mas que ficam no máximo três horas em casa bloco para respeitar o horário de soneca da Ceci.
“Não é a mesma coisa que antes, mas é gostoso demais curtir com a família. A Ceci já curtia o carnaval desde a barriga da mãe”, diz Marcelo. “Fazia fantasia só para mim, depois de casal. Agora faço fantasia em família”, recorda Laira.
Na folia também estava Frida Kahlo, encarnada por Sheila Oliveira. É a primeira vez que ela acompanha o cortejo do Unidos do Barro Preto: “É muito legal e seguro”.
Mostrando a tatuagem da pintora que fez no braço, Sheila conta que é fã de Frida. “Admiro a valentia, a história de vida dela, a fortaleza que ela era. Eu a admiro como mulher”, afirma.