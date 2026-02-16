Melancia na cabeça e grupo do Shrek: foliões inovam em fantasias
De adereços sustentáveis com cascas de frutas a fantasias em grupo, público investe no look carnavalesco no carnaval de BH
compartilheSIGA
Debaixo do sol forte na Avenida Antônio Abrahão Caram, na Região Pampulha, em BH, uma proteção para o couro cabeludo um tanto inusitada. O físico Fred Sousa chamou a atenção com uma melancia, não no pescoço, mas na cabeça.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o belo-horizontino, que hoje mora no interior de São Paulo, a ideia surgiu em 2017, inspirada em uma ideia que viu no carnaval de 2016, em Abaeté, no interior de Minas. Ele vestiu o capacete de casca de melancia pela primeira vez com um amigo há noves atrás, mas o parceiro abandonou a fantasia e apenas ele continuou usando a peça.
"É legal que você come a melancia, faz suco, drinks, hidrata e ainda usa pra fantasia. O formato é de um capacete de guerreiro", conta.
Quem também chamou a atenção foi o grupo de amigos cariocas e paulistas que montaram o "grupo do Shrek".
O personagem principal do filme infantil "Shrek" foi representado pelo carioca Pedro Melo, de 34 anos, que curte a folia em BH pela segunda vez.
A princesa e ogra Fiona foi representada pela psicóloga Bruna Verago, de 28, que veio da capital paulista para o carnaval de BH pela primeira vez.
Ela conta que escolheu o bloco do Michel Teló porque já foi em outro ano, em uma edição em São Paulo, e valeu a pena. "O carnaval aqui está sendo ótimo. O pessoal é muito organizado, o mineiro é muito educado mesmo", diz.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Já o engenheiro Victor Goraieb, de 28, deu vida ao Gato de Botas, enquanto o marinheiro carioca Breno Gorskoswski se inspirou no burro da animação.