BLOCO DO TELÓ

Melancia na cabeça e grupo do Shrek: foliões inovam em fantasias

De adereços sustentáveis com cascas de frutas a fantasias em grupo, público investe no look carnavalesco no carnaval de BH

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/02/2026 16:03

O físico Fred Sousa, chamou a atenção com uma melancia, mas não no pescoço - na cabeça
O físico Fred Sousa chamou a atenção com uma melancia, não no pescoço, mas na cabeça crédito: Melissa Souza/EM/D.A.Press

Debaixo do sol forte na Avenida Antônio Abrahão Caram, na Região Pampulha, em BH, uma proteção para o couro cabeludo um tanto inusitada. O físico Fred Sousa chamou a atenção com uma melancia, não no pescoço, mas na cabeça.

Segundo o belo-horizontino, que hoje mora no interior de São Paulo, a ideia surgiu em 2017, inspirada em uma ideia que viu no carnaval de 2016, em Abaeté, no interior de Minas. Ele vestiu o capacete de casca de melancia pela primeira vez com um amigo há noves atrás, mas o parceiro abandonou a fantasia e apenas ele continuou usando a peça.

 "É legal que você come a melancia, faz suco, drinks, hidrata e ainda usa pra fantasia. O formato é de um capacete de guerreiro", conta.

Quem também chamou a atenção foi o grupo de amigos cariocas e paulistas que montaram o "grupo do Shrek".

O personagem principal do filme infantil "Shrek" foi representado pelo carioca Pedro Melo, de 34 anos, que curte a folia em BH pela segunda vez.

Grupo de amigos cariocas e paulistas que montaram o
Grupo de amigos cariocas e paulistas se inspirou na animação "Shrek" Melissa Souza/EM/D.A.Press

A princesa e ogra Fiona foi representada pela psicóloga Bruna Verago, de 28, que veio da capital paulista para o carnaval de BH pela primeira vez.

Ela conta que escolheu o bloco do Michel Teló porque já foi em outro ano, em uma edição em São Paulo, e valeu a pena. "O carnaval aqui está sendo ótimo. O pessoal é muito organizado, o mineiro é muito educado mesmo", diz.

 

Já o engenheiro Victor Goraieb, de 28, deu vida ao Gato de Botas, enquanto o marinheiro carioca Breno Gorskoswski se inspirou no burro da animação.

