Música e dança mantêm público na espera pelo show de Luísa Sonza

Mesmo com a ausência de Luísa Sonza até o momento, o Bloco dos Gêmeos segue com música e dança na tarde desta segunda-feira (16/2), na Avenida Brasil, em Belo Horizonte (MG).

O repertório de funk e as apresentações de dançarinos mantêm o público em movimento, com participação constante dos foliões ao longo do percurso. A programação já soma quase uma hora de som contínuo para quem acompanha o bloco.

Entre os participantes, a recomendação tem sido buscar sombra e manter a hidratação para suportar o calor e o ritmo intenso da festa.

Bloco dos Gêmeos



O evento reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no Carnaval de Belo Horizonte.

Em edições anteriores, já contou com participações de nomes como Kevinho, Psirico, Lexa, Israel Novaes, Akatu, Melody e Scheila Carvalho.