Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL

Música e dança mantêm público na espera pelo show de Luísa Sonza

Funk e apresentações de dançarinos embalam foliões na Avenida Brasil, em BH

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/02/2026 15:48

compartilhe

SIGA
x
Público aguarda Luísa Sonza em Bloco dos Gêmeos, em BH.
Público aguarda Luísa Sonza em Bloco dos Gêmeos, em BH. crédito: Wellington Barbosa

Mesmo com a ausência de Luísa Sonza até o momento, o Bloco dos Gêmeos segue com música e dança na tarde desta segunda-feira (16/2), na Avenida Brasil, em Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

O repertório de funk e as apresentações de dançarinos mantêm o público em movimento, com participação constante dos foliões ao longo do percurso. A programação já soma quase uma hora de som contínuo para quem acompanha o bloco.

Entre os participantes, a recomendação tem sido buscar sombra e manter a hidratação para suportar o calor e o ritmo intenso da festa.

Bloco dos Gêmeos


O evento reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no Carnaval de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em edições anteriores, já contou com participações de nomes como Kevinho, Psirico, Lexa, Israel Novaes, Akatu, Melody e Scheila Carvalho.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 carnavaldebh luisa-sonza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay