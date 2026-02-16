Música e dança mantêm público na espera pelo show de Luísa Sonza
Funk e apresentações de dançarinos embalam foliões na Avenida Brasil, em BH
compartilheSIGA
Mesmo com a ausência de Luísa Sonza até o momento, o Bloco dos Gêmeos segue com música e dança na tarde desta segunda-feira (16/2), na Avenida Brasil, em Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O repertório de funk e as apresentações de dançarinos mantêm o público em movimento, com participação constante dos foliões ao longo do percurso. A programação já soma quase uma hora de som contínuo para quem acompanha o bloco.
Entre os participantes, a recomendação tem sido buscar sombra e manter a hidratação para suportar o calor e o ritmo intenso da festa.
Bloco dos Gêmeos
O evento reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no Carnaval de Belo Horizonte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em edições anteriores, já contou com participações de nomes como Kevinho, Psirico, Lexa, Israel Novaes, Akatu, Melody e Scheila Carvalho.