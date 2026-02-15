Fãs expressam saudades de Lô Borges no Bloco da Esquina

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Apesar de toda a alegria que tomou conta da Avenida dos Andradas na manhã deste domingo de carnaval (15/2), a falta de Lô Borges foi sentida durante o cortejo do Bloco da Esquina. O músico morreu aos 73 anos, em novembro de 2025.

A bancária Rita Alacoque, de 57 anos, conta que todo ano acompanha o bloco, mas que este ano a emoção é diferente, pela falta que sente do ídolo. “Está diferente porque estou sentindo falta do Lô. Nem acredito que não vou ter mais ele na minha vida”, declara.

O amor pelo Clube da Esquina está marcado na pele. Ela tem duas tatuagens: no braço, as montanhas e o trem do disco "Gerais", de Milton Nascimento; e na perna um girassol em referência à música “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô.

“Amo o Clube da Esquina desde que nasci. Amo Lô, amo Milton. Não estava preparada para perder o Lô, mas estou feliz de estar aqui”, diz Rita.

Luísa Lourenço reafirma a sua paixão pelo Bloco da Esquina: "O melhor de BH", diz ela Izabella Caixeta/EM/D.A.Press

A museóloga Luísa Lourenço contou que trabalhou no museu do Clube da Esquina e é apaixonada pelo bloco. “É o melhor de BH”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para ela, o cortejo deste ano também está mais emocionante. “O Lô está dentro de nossos corações. Ele vai fazer falta demais, não tem como substituí-lo."

