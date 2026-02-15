Fãs expressam saudades de Lô Borges no Bloco da Esquina
Músico que morreu aos 73 anos, em novembro de 2025, recebe homenagens no carnaval deste ano em BH
Apesar de toda a alegria que tomou conta da Avenida dos Andradas na manhã deste domingo de carnaval (15/2), a falta de Lô Borges foi sentida durante o cortejo do Bloco da Esquina. O músico morreu aos 73 anos, em novembro de 2025.
A bancária Rita Alacoque, de 57 anos, conta que todo ano acompanha o bloco, mas que este ano a emoção é diferente, pela falta que sente do ídolo. “Está diferente porque estou sentindo falta do Lô. Nem acredito que não vou ter mais ele na minha vida”, declara.
O amor pelo Clube da Esquina está marcado na pele. Ela tem duas tatuagens: no braço, as montanhas e o trem do disco "Gerais", de Milton Nascimento; e na perna um girassol em referência à música “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô.
“Amo o Clube da Esquina desde que nasci. Amo Lô, amo Milton. Não estava preparada para perder o Lô, mas estou feliz de estar aqui”, diz Rita.
A museóloga Luísa Lourenço contou que trabalhou no museu do Clube da Esquina e é apaixonada pelo bloco. “É o melhor de BH”.
Para ela, o cortejo deste ano também está mais emocionante. “O Lô está dentro de nossos corações. Ele vai fazer falta demais, não tem como substituí-lo."