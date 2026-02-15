Assine
overlay
Início Gerais
FOLIA NA CAPITAL

Fãs expressam saudades de Lô Borges no Bloco da Esquina

Músico que morreu aos 73 anos, em novembro de 2025, recebe homenagens no carnaval deste ano em BH

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
15/02/2026 14:56

compartilhe

SIGA
x
O amor de Rita Alacoque pelo Clube da Esquina está marcado na pele
Apaixonada pelo Clube da Esquina, a bancária Rita Alacoque se emocionou no cortejo do bloco e entoou clássicos de Lô Borges, como "Um girassol da cor do seu cabelo" crédito: Izabella Caixeta/EM/D.A Press

Apesar de toda a alegria que tomou conta da Avenida dos Andradas na manhã deste domingo de carnaval (15/2), a falta de Lô Borges foi sentida durante o cortejo do Bloco da Esquina. O músico morreu aos 73 anos, em novembro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A bancária Rita Alacoque, de 57 anos, conta que todo ano acompanha o bloco, mas que este ano a emoção é diferente, pela falta que sente do ídolo. “Está diferente porque estou sentindo falta do Lô. Nem acredito que não vou ter mais ele na minha vida”, declara.

Leia Mais

O amor pelo Clube da Esquina está marcado na pele. Ela tem duas tatuagens: no braço, as montanhas e o trem do disco "Gerais", de Milton Nascimento; e na perna um girassol em referência à música “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô.

“Amo o Clube da Esquina desde que nasci. Amo Lô, amo Milton. Não estava preparada para perder o Lô, mas estou feliz de estar aqui”, diz Rita.

Luísa Lourenço é apaixonada pelo bloco,para ela
Luísa Lourenço reafirma a sua paixão pelo Bloco da Esquina: "O melhor de BH", diz ela Izabella Caixeta/EM/D.A.Press

A museóloga Luísa Lourenço contou que trabalhou no museu do Clube da Esquina e é apaixonada pelo bloco. “É o melhor de BH”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para ela, o cortejo deste ano também está mais emocionante. “O Lô está dentro de nossos corações. Ele vai fazer falta demais, não tem como substituí-lo."

Tópicos relacionados:

carnaval carnaval-2026 carnavalbh clube-da-esquin clube-da-esquina lo-borges milton-nascimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay