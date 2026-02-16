Assine
PRIVILEGIO

BBB 26: Gabriela e Chaiany acompanham desfiles no Rio de Janeiro

Anjo da semana, a paulistana já havia recebido a informação privilegiada de que quem ganhasse a prova para imunizar um colega receberia um prêmio especial

ISABELA FAGGIANI
ISABELA FAGGIANI
Repórter
16/02/2026 11:28

Sisters foram a camarote na Marquês de Sapucaí, a 25 metros de altura
Sisters foram a camarote na Marquês de Sapucaí, a 25 metros de altura crédito: X / reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As sisters Gabriela Saporito e Chaiany Andrade ganharam um presente de um dos patrocinadores do BBB 26 (Globo) e tiveram o privilégio de sair da casa mais vigiada do Brasil para assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro na madrugada de domingo (15) para segunda-feira.

Anjo da semana, a paulistana já havia recebido a informação privilegiada de que quem ganhasse a prova para imunizar um colega receberia um prêmio especial. Depois da formação de paredão, Gabriela recebeu a notícia de que iria para um camarote na Marquês de Sapucaí e poderia escolher uma pessoa para acompanhá-la.

O convite veio às 23h30 de domingo e, às 23h55, já arrumadas e vestidas com abadás, as sisters foram vendadas e tiveram os ouvidos tapados para poderem sair do confinamento sem perigo de serem expostas a informações externas.

 

Antes delas saírem, Juliano Floss as advertiu para prestarem atenção em possíveis cartazes que poderiam estar no local. Após a saída das duas, a emparedada Solange Couto se emocionou com o presente ganhado pelas pipocas e chorou.

Esta foi a primeira vez em que participantes do reality deixaram a casa do BBB para aproveitarem o Carnaval desde 2010. Na ocasião, Dicesar e Cacau foram levados para o trio de Claudia Leitte em Salvador (BA).

Neste domingo, quatro escolas desfilam no sambódromo. As sisters não puderam assistir à apresentação do Acadêmicos de Niterói, cujo samba-enredo foi em homenagem ao presidente Lula (PT). Elas puderam acompanhar a Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira.

