Iza surge de serpente na Sapucaí como rainha da Imperatriz

A cantora Iza foi um dos destaques do carnaval do Rio de Janeiro ao cruzar a Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A artista surgiu caracterizada como uma serpente, referência à capa do álbum "Pecado", lançado em 1977 por Ney Matogrosso.

A fantasia incluía um mecanismo que fazia a cobra soltar fumaça pela boca durante o desfile. Pouco antes de entrar na avenida, Iza explicou que o efeito era acionado por um dispositivo instalado em uma das mãos. Ao fim da apresentação, o gás responsável pelo recurso terminou. "A cobra fumou tudo o que tinha para fumar", brincou a cantora em entrevista à TV Globo.

Veja detalhes da fantasia

Preparação para o retorno à avenida

Iza também falou sobre o processo de preparação física para o carnaval. Segundo ela, a rotina de treinos é fundamental para aguentar o ritmo intenso de cantar e sambar na avenida.

"Se eu passar uma semana sem malhar, o meu joelho fica inchado e dói muito. A minha preparação consiste em estar ali realmente me fortalecendo, principalmente o meu quadríceps e abdômen, porque cantar e sambar precisa de muita resistência", afirmou à coluna Gente, da Veja.

A cantora destacou ainda a responsabilidade do posto de rainha de bateria. "Uma rainha de bateria tem que ter disponibilidade. Não é só esse tempo de estar nos ensaios, que são sempre muito gostosos, mas um tempo de olhar pra comunidade, de saber o que eles precisam", declarou.

Neste ano, a Imperatriz levou para a avenida o enredo "Camaleônico", homenagem à trajetória artística de Ney Matogrosso. A escola foi uma das que se destacaram na primeira noite de desfiles do Grupo Especial.