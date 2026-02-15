Assine
FOLIA NA BAHIA

Ivete Sangalo brinca sobre solteirice no carnaval de Salvador: 'Autotesão'

Cantora comentou separação de Daniel Cady e fez declarações bem-humoradas sobre autoconfiança durante desfile na capital baiana

15/02/2026 14:27

Ivete Sangalo brinca sobre solteirice durante Carnaval de Salvador: "Auto tesão"
Bem-humorada, Ivete Sangalo falou sobre sua solteirice no desfile do bloco Coruja, em Salvador: "Estou tão gostosa" crédito: Tupi/Redprodução

A cantora Ivete Sangalo fez comentários bem-humorados sobre a fase solteira durante o desfile do carnaval de Salvador, na tarde desse sábado (14/2). A artista anunciou a separação do nutricionista Daniel Cady em novembro do ano passado.

No trio elétrico, a baiana brincou sobre autoestima e autoconfiança. "Estou tão gostosa que nem eu mesmo (sic) estou aguentando. Às vezes eu mesma me pego e sinto tesão da porra em mim mesma. A pessoa quando tem um ‘autotesão’, ela não precisa pegar em ninguém, ela se ‘auto se pega’. Estou nessa pegada, estou me ‘autodescobrindo’. Estou em um relacionamento sério comigo, mas já estou vendo problemas", disse, arrancando risadas do público.

Em seguida, a cantora continuou no tom descontraído. "Estou devagar. Sabe quando você começa um relacionamento e você quer entender como funciona? Eu cheguei com tudo, apaixonada, pirada em mim, mas estou com calma, observando como me comporto".

Separação foi anunciada em novembro

O desfile marcou a primeira participação de Ivete no carnaval de Salvador neste ano. Ela puxou o tradicional bloco Coruja, reunindo convidados no trio elétrico.

A separação do casal foi anunciada em 27 de novembro do ano passado. Em comunicado publicado nas redes sociais, Ivete e Daniel Cady informaram que a decisão foi tomada "de forma conjunta e madura", após 14 anos de casamento.

"Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", escreveram na ocasião.

O posicionamento também destacou o compromisso de manter a família unida e o pedido de respeito ao momento, com foco na preservação do afeto e do bem-estar dos filhos.

