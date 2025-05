Ivete Sangalo faz colonoscopia e alerta para exames preventivos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A cantora Ivete Sangalo, de 52 anos, aproveitou o alcance de suas redes sociais para dar visibilidade a um tema importante: os exames preventivos. Na última segunda-feira (5/5), a artista compartilhou um vídeo divertido gravado durante sua internação para realizar uma colonoscopia e uma endoscopia, dois exames fundamentais para avaliar a saúde do trato gastrointestinal. Com leveza e bom humor, ela descreveu o processo de preparação para os exames e ressaltou a importância do autocuidado.

"Desde que completei 45 anos, faço minha endoscopia e a colonoscopia como forma de prevenção e cuidado com a minha saúde. Um exame de suma importância", escreveu Ivete na legenda do vídeo.

No registro, a cantora aparece relatando as reações do seu corpo ao famoso "suquinho" laxante ingerido na véspera do exame. “Começou um rebuliço, levantei, caminhei disfarçadamente... olhei para o papai [marido, Daniel Cady] e falei: 'Preciso ir ali'". Em seguida, brincou: “Entrei no banheiro, passei meu e-mail. Lá vem ela: e-mail passado com sucesso”.

Brincadeiras à parte, Ivete terminou o relato com um recado sério. "O mais importante de tudo isso é entender que o exame não dói e tem uma preparação prévia. Consulte seu médico e se cuide".

Colonoscopia

Apesar do tabu que ainda ronda o exame, a colonoscopia é um dos principais métodos para diagnosticar e prevenir o câncer colorretal, o segundo tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O coloproctologista Marcelo Averbach, do Hospital Sírio-Libanês, explica que esse tipo de câncer se desenvolve a partir de pólipos intestinais, que podem se tornar malignos ao longo do tempo. "A colonoscopia permite identificar e remover essas lesões antes que se tornem cancerígenas", afirma.

A recomendação é que pessoas a partir dos 45 anos façam o exame de rotina, ou antes disso caso apresentem sintomas como sangramento nas fezes, perda de peso sem motivo ou histórico familiar da doença.

Ainda segundo Marcelo, outros fatores de risco incluem dieta rica em carnes processadas e pobre em fibras, sedentarismo, obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool, além de doenças inflamatórias intestinais como a colite ulcerativa e a doença de Crohn.

Como é feito o exame?

A colonoscopia é realizada com um tubo fino, o colonoscópio, que possui uma câmera na ponta. Introduzido pelo ânus, ele percorre o intestino grosso e parte do intestino delgado, permitindo que o médico visualize o interior do órgão, faça biópsias e remova pólipos.

O exame é indolor, pois o paciente é sedado. Dura em média de 30 a 40 minutos. Mas o que exige maior esforço é o preparo anterior.

Antes da colonoscopia, é necessário seguir uma dieta líquida e usar laxantes para esvaziar completamente o intestino. A alimentação deve ser iniciada um ou dois dias antes, com a suspensão de alimentos sólidos e ingestão de líquidos claros. Suco de maçã, chá, gelatina e água de coco estão liberados.

O gastroenterologista Rafael Ximenes, do Hospital Albert Einstein, destaca que o preparo adequado é crucial. “Cerca de 20% dos exames não podem ser realizados por falha na limpeza do intestino. Isso pode levar a diagnósticos equivocados e complicações.”

A recomendação é que o paciente siga rigorosamente as instruções médicas, avise sobre o uso de medicamentos contínuos, especialmente os que interferem na coagulação, e mantenha-se bem hidratado.



Após a sedação, o paciente pode retornar para casa, desde que acompanhado, e deve evitar atividades intensas no mesmo dia. Em casos de retirada de lesões, é comum um leve sangramento nas fezes.

Para fixar: quando fazer colonoscopia?

A partir dos 45 anos, mesmo sem sintomas Antes disso, se houver sintomas como sangramento nas fezes, perda de peso inexplicada ou histórico familiar de câncer colorretal

Endoscopia

Além da colonoscopia, Ivete também realizou uma endoscopia digestiva alta, exame indicado para avaliar o esôfago, estômago e parte do intestino delgado. Realizado com um tubo flexível com câmera, introduzido pela boca, o procedimento permite visualizar lesões, inflamações, úlceras e até realizar biópsias ou tratamentos.

Segundo o Manual MSD, endoscópios modernos podem até ter sondas de ultrassom, capazes de fornecer imagens detalhadas que aparelhos externos não captam. O exame também é feito com sedação e dura poucos minutos.

Para fixar: quando fazer a endoscopia?

Em casos de sintomas como queimação, refluxo, dor abdominal, náuseas frequentes ou suspeita de úlcera Também indicada como parte de check-up preventivo em algumas faixas etárias ou condições clínicas

Detecção precoce

Os dois exames são essenciais para a detecção precoce de doenças silenciosas. Quando diagnosticado em fase inicial, o câncer de intestino tem até 90% de chance de cura, afirma Marcelo.

"Quando bem indicado, o benefício da colonoscopia é muito maior do que os riscos. É um exame de baixo risco e altíssimo valor para a saúde pública", reforça Rafael.