Um estudo divulgado recentemente pela Sociedade Americana de Câncer revela que o número de casos de tumor colorretal (de intestino grosso e reto) está aumentando entre adultos jovens e de meia-idade, principalmente o câncer de reto - antes mais comum entre idosos. De cada 10 pacientes diagnosticados com essa doença, três têm menos de 55 anos, de acordo com a entidade.





À medida que o número de casos de câncer colorretal de início em idade jovem (conhecido pela sigla em inglês EOCRC), ou seja, diagnosticado antes dos 50 anos continua a aumentar, a detecção precoce tornou-se cada vez mais importante. Um melhor reconhecimento dos sinais e sintomas apresentados associados ao EOCRC poderia levar a um diagnóstico mais oportuno e a melhores resultados clínicos.



Pacientes com EOCRC frequentemente apresentam hematoquezia (sangramento nas fezes) ou dor abdominal, sintomas frequentemente ignorados em populações mais jovens, levando a atrasos no diagnóstico de 4 a 6 meses, mostrou uma nova análise, publicada recentemente na prestigiada revista científica JAMA Network Open.



Nessa revisão sistemática e meta-análise de 81 estudos com 24,9 milhões de casos de EOCRC, os investigadores procuraram determinar os sinais e sintomas de apresentação mais comuns, a sua associação com o risco de EOCRC e o tempo desde a apresentação até ao diagnóstico. A extração de dados e a avaliação da qualidade foram realizadas de forma independente e em duplicata, usando as diretrizes PRISMA, e as ferramentas de avaliação crítica do Instituto Joanna Briggs foram usadas para medir o risco de viés.



A hematoquezia (presença de sangue nas fezes) foi o sinal/sintoma de apresentação mais comum, com uma prevalência agrupada de 45%, seguida de dor abdominal, com uma prevalência agrupada de 40%.



Hábitos intestinais alterados, que incluíam constipação, diarréia e hábitos intestinais alternados, foram o terceiro sinal/sintoma de apresentação mais comum (prevalência agrupada de 27%), seguido por perda de peso inexplicável (prevalência agrupada de 17%).



A probabilidade de EOCRC foi estimada em cinco a 54 vezes maior com hematoquezia e 1,3 vezes a seis vezes maior com dor abdominal. O tempo médio desde o início dos sinais ou sintomas até o diagnóstico de EOCRC foi de 6,4 meses (variação de 1,8 a 13,7 meses).



Essas descobertas e o risco crescente de câncer colorretal em indivíduos com menos de 50 anos destacam a necessidade urgente de educar os médicos e os pacientes sobre esses sinais e sintomas para garantir que a investigação diagnóstica e a resolução não sejam atrasadas. Adaptar a prática clínica atual para identificar e tratar esses sinais e os sintomas por meio de triagem clínica cuidadosa e acompanhamento podem ajudar a limitar a morbidade e a mortalidade associadas ao EOCRC.



Aqui estão 7 maneiras de ajudar a proteger sua saúde colorretal:

1) Faça o rastreamento para câncer colorretal. Os exames são testes que procuram o câncer antes que os sinais e sintomas se desenvolvam. Esses testes podem detectar o câncer de cólon ou reto mais cedo, quando os tratamentos têm maior probabilidade de sucesso. A American Cancer Society recomenda o teste a partir dos 45 anos para pessoas com risco médio. Converse com seu médico sobre quando você deve iniciar o rastreamento e quais exames podem ser adequados para você.



2) Coma muitos vegetais, frutas e grãos inteiros. Essas dietas têm sido associadas a uma redução do risco de câncer retal ou de cólon. Além disso, coma menos carne vermelha (bovina, suína ou cordeiro) e carnes processadas, que foram associadas a um risco aumentado de câncer colorretal.



3) Faça exercícios regularmente. Se você não é fisicamente ativo, pode ter uma chance maior de desenvolver câncer colorretal. Saiba mais sobre como cumprir as metas de dieta e exercícios em cancer.org/foodandfitness.



4) Assuma o controle de seu peso. Estar acima do peso ou ser obeso aumenta o risco de contrair e morrer de câncer retal ou de cólon.



5) Não fume. Os fumantes de longo prazo têm maior probabilidade do que os não-fumantes de desenvolver e morrer de câncer retal ou de cólon.



6) Evite álcool. O uso de álcool tem sido associado a um maior risco de câncer colorretal. É melhor não beber álcool. Mas se você fizer isso, a American Cancer Society não recomenda mais do que dois drinques por dia para homens e uma bebida por dia para mulheres.



7) Se houver casos de câncer colorretal em familiares próximos, especialmente se diagnosticados com pouca idade, procure um oncogeneticista.



Mudar alguns desses hábitos de vida pode ser difícil. Mas fazer as mudanças também pode diminuir o risco de muitos outros tipos de câncer, bem como de outras doenças graves, como doenças cardíacas e diabetes.