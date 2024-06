A tinta é transportada para longe da pele pelo sistema imunológico, porque o corpo tenta remover as partículas de tinta que ele percebe como algo estranho

Ter uma tatuagem foi associado a um risco 21% maior de linfoma, mas mais pesquisas são necessárias para entender melhor a possível conexão, de acordo com um estudo recentemente publicado e conduzido pelo Departamento de Epidemiologia na Universidade de Lund, na Suécia. Trata-se de um estudo de caso-controle baseado na população e que avaliou a associação entre 11.905 participantes.

O estudo, publicado na eClinicalMedicine, revelou que aqueles com tatuagens tinham um risco ajustado maior para linfoma geral (razão de taxa de incidência de 1,21), e a associação mais forte foi entre aqueles que tinham feito sua tatuagem recentemente (razão de taxa de incidência de 1,81).

Houve bastante foco no conteúdo químico da tinta de tatuagem durante os últimos 10 anos, particularmente na Europa. Sabe-se que a tinta de tatuagem geralmente contém produtos químicos, que são cancerígenos, estabelecidos em outros contextos, como em trabalhadores expostos ocupacionalmente.

Também sabe-se que a tinta é transportada para longe da pele pelo sistema imunológico, porque o corpo tenta remover as partículas de tinta que ele percebe como algo estranho, que não deveria estar ali. Foi demonstrado que esse processo efetivamente transloca o pigmento da tatuagem para os gânglios linfáticos, e que as partículas de tinta são armazenadas permanentemente lá. É necessário conectar os pontos e entender como a saúde é afetada por esse armazenamento permanente de produtos químicos potencialmente tóxicos dentro do sistema imunológico.

Os autores descobriram que tatuagens recentes (recebidas em até 2 anos) e tatuagens mais antigas (11 anos ou mais) foram associadas ao maior aumento de risco. Isso pode indicar que as tintas afetam várias etapas do processo cancerígeno (iniciação e promoção do tumor), mas mais pesquisas são necessárias antes que se possa tirar tais conclusões. Não houve diferença entre cores diferentes.





Como tentar atenuar eventuais efeitos cancerígenos das tatuagens?

Segundo os autores, viver um estilo de vida saudável em geral - evitar fumar, fazer exercícios regularmente e comer de forma saudável. Mas é bom que pessoas tatuadas estejam cientes de que tatuagens podem estar associadas a efeitos na saúde e procurar atendimento médico se sentirem sintomas relacionados à sua tatuagem.

Outros estudos estão sendo conduzidos para se avaliar a associação das tatuagens com câncer de pele e também com doenças com envolvimento imunológico, como doenças autoimunes.