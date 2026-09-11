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André Murad

André Murad

Diretor-executivo da Clínica Personal Oncologia de Precisão de BH. Oncologista e oncogeneticista da OncoLavras.

Indispensável para o equilíbrio biológico humano, o magnésio atua como um motor invisível que impulsiona centenas de processos metabólicos vitais todos os dias. Presente naturalmente em diversos alimentos e também em suplementos, esse mineral contribui para a produção de energia, a formação de proteínas, o equilíbrio da glicose no sangue e o controle da pressão arterial. - (crédito: Magnific/nensuria)
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Suplementos podem interferir nos exames para câncer

O excesso de biotina pode alterar os resultados de alguns exames laboratoriais importantes para pessoas com câncer de mama

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