Os 10 maiores avanços médicos da última década - parte 2

No artigo de , seguimos destacando os 10 avanços médicos da última década que mudaram fundamentalmente a medicina moderna. Cada inovação melhorou drasticamente os resultados para os pacientes, inspirou novas pesquisas e alimentou o otimismo tanto de pacientes quanto de médicos.



Tecnologia de vacinas de mRNA

Pesquisadores foram pioneiros na tecnologia de vacinas de mRNA como uma plataforma versátil que instrui as células humanas a produzirem proteínas protetoras, representando uma mudança radical na forma como desenvolvemos e distribuímos vacinas. Em vez de usar vírus enfraquecidos ou inativados, os cientistas sintetizam sequências de RNA mensageiro que codificam antígenos específicos. Uma vez injetado, o mRNA é traduzido pelas células na proteína-alvo, desencadeando uma resposta imune robusta que inclui anticorpos e memória de células T. O mRNA se degrada naturalmente depois, sem deixar nenhuma alteração genética permanente.

O mundo testemunhou o poder do mRNA durante a pandemia de COVID-19. A Pfizer-BioNTech e a Moderna desenvolveram, testaram e lançaram vacinas altamente eficazes em menos de um ano, salvando dezenas de milhões de vidas e prevenindo inúmeras hospitalizações. Esse sucesso abriu um leque infinito de possibilidades. , mais de 550 ensaios terapêuticos com mRNA abrangem oncologia, doenças infecciosas e autoimunes.

Para o câncer, as vacinas de mRNA personalizadas têm como alvo neoantígenos tumorais específicos. A vacina contra melanoma da BioNTech foi um avanço, enquanto os ensaios clínicos para câncer pancreático mostraram uma redução de até 86% no risco de recorrência entre os pacientes que responderam ao tratamento, quando combinada com inibidores de checkpoint. A pesquisa sobre HIV também está ganhando impulso por meio de plataformas de mRNA, com ensaios de fase 1 testando reforços projetados para induzir anticorpos neutralizantes.

Uma plataforma agora combate vírus, cânceres e erros genéticos com capacidade de redesenho rápido. Futuros surtos podem levar ao desenvolvimento de vacinas em semanas, em vez de anos, e os pacientes podem esperança de que injeções preventivas ou terapêuticas em breve tratem doenças consideradas intratáveis por muito tempo.

Terapia com células CAR-T

Por meio da terapia com células CAR-T, os médicos modificam as próprias células imunológicas dos pacientes para que se tornem assassinas do câncer, resultando em remissões poderosas e duradouras, especialmente em cânceres do sangue. Os médicos extraem células T por meio de aférese, inserem um gene de receptor de antígeno quimérico (CAR) que reconhece proteínas específicas da superfície do tumor, expandem as células modificadas em laboratório e as reinfundem após a depleção linfocitária. As células CAR-T proliferam ao encontrar o câncer, liberam citocinas e destroem sistematicamente as células malignas, enquanto formam populações de memória para vigilância a longo prazo.

Desde as primeiras aprovações em 2017, as terapias com células CAR-T transformaram os resultados para leucemia linfoblástica aguda de células B recidivante ou refratária, linfoma de grandes células B e mieloma múltiplo. As terapias direcionadas a CD19 e BCMA melhoraram a sobrevida a longo prazo e frequentemente alcançam remissões prolongadas em pacientes com prognósticos historicamente ruins.

Os médicos também estão explorando a terapia com células CAR-T para doenças autoimunes. Nesse caso, a reprogramação do sistema imunológico oferece potenciais curas. A imunologia de precisão da terapia CAR-T está impulsionando a pesquisa para o uso dessa terapia em tumores sólidos, antes considerada praticamente impossível devido aos microambientes imunossupressores e à heterogeneidade antigênica.

Imunoterapia para o câncer

A imunoterapia utiliza o sistema imunológico do corpo para reconhecer e atacar as células cancerígenas, que frequentemente escapam da detecção disfarçando-se ou suprimindo as respostas imunológicas. Ela funciona treinando as células T para reconhecer antígenos específicos do tumor e aumentando sua atividade por meio de vacinas, células geneticamente modificadas, como as células CAR-T, ou anticorpos monoclonais. Isso restaura a capacidade natural do sistema imunológico de destruir células malignas, preservando o tecido saudável.

Os inibidores de checkpoint são um tipo de medicamento de imunoterapia que funciona liberando os "freios" do sistema imunológico para que ele possa reconhecer e atacar melhor as células cancerígenas, e estão aumentando drasticamente a sobrevida em cânceres antes letais, como melanoma e câncer de pulmão. Os anticorpos monoclonais bloqueiam proteínas inibitórias que os tumores exploram para escapar do ataque imunológico. Quando bloqueadas, as células T são totalmente ativadas, infiltram os tumores e eliminam as células malignas, gerando memória de longo prazo. O impacto tem sido dramático. No melanoma avançado, as taxas de resposta excedem 40%-50%, resultando em remissões duradouras e aumentando a sobrevida a longo prazo.

Pesquisadores combinam imunoterapia com quimioterapia, radiação, agentes direcionados e vacinas personalizadas de neoantígenos para ampliar a eficácia em diversos tipos de câncer. Para o câncer de pulmão de não pequenas células, esses agentes se tornaram terapia de primeira linha, estendendo significativamente a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global em comparação com a quimioterapia isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A imunoterapia se destaca como uma das áreas mais promissoras da oncologia, porque utiliza o próprio sistema imunológico do paciente para reconhecer e destruir as células cancerígenas, frequentemente em situações nas quais os tratamentos tradicionais falharam. Ao contrário da quimioterapia, ela oferece potencial para memória imunológica duradoura com menos toxicidades indiscriminadas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.