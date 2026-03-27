Câncer: os 22 sinais de alerta

Diretor-executivo da Clínica Personal Oncologia de Precisão de BH. Oncologista e oncogeneticista da OncoLavras.

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) recentemente identificou 22 dos sintomas de câncer mais comuns, incentivando as pessoas a procurarem aconselhamento médico caso notem alterações persistentes. Os sinais de alerta listados pelo NHS são propositalmente genéricos, porque o câncer pode se manifestar de diversas maneiras.

Embora muitas dessas alterações na saúde sejam comuns e geralmente inofensivas, é a sua persistência ou progressão que pode justificar uma investigação mais aprofundada. Algumas são sutis e fáceis de ignorar, enquanto outras são mais imediatamente perceptíveis.

Os 22 possíveis sintomas de câncer: a lista do NHS inclui:

• Um novo caroço ou inchaço em qualquer parte do corpo

• Suor excessivo (principalmente à noite) ou febre alta que dura muito tempo ou continua voltando

• Cansaço excessivo

• Hematomas ou sangramentos incomuns (como sangramento anal, sangue na urina ou vômito com sangue)

• Dor em qualquer parte do corpo que não seja comum

• Perda de peso sem motivo aparente ou diminuição do apetite

• Necessidade de urinar com mais frequência ou urgência, ou dor ao urinar

• Uma nova pinta ou alterações em uma pinta em qualquer parte do corpo

• Alterações na pele, como uma erupção cutânea ou ferida que não melhora

• A parte branca dos olhos ou a pele amarelada (icterícia) – a pele amarelada pode ser mais difícil de ver em pele negra ou parda

• Azia ou indigestão frequente, muito dolorosa ou que piora

• Inchaço abdominal (distensão abdominal) frequente ou prolongado

• Alterações nas fezes, como necessidade de evacuar com mais ou menos frequência do

que o normal, diarreia ou constipação que não melhora ou piora

• Dificuldade para engolir

• Voz rouca e áspera que não melhora

• Uma ferida ou úlcera na boca que não melhora

• Manchas brancas ou vermelhas na boca

• Tosse persistente ou que piora

• Falta de ar persistente ou que piora

• Tosse com sangue

• Dificuldade em obter uma ereção (homens)

• Sangue no sêmen (homens)

Os sintomas e sinais de particular importância e que as pessoas nunca deveriam ignorar incluem sangramento inexplicável, alterações persistentes nos hábitos intestinais, um nódulo novo ou que esteja mudando, dificuldade contínua para engolir e tosse com duração superior a três semanas ou alteração em uma tosse crônica preexistente. Nem sempre são sinais de câncer, mas justificam uma pronta avaliação médica.





Também devemos nos preocupar com a fadiga que não melhora com o repouso, dores sutis, porém persistentes, alterações no apetite e inchaço leve, mas contínuo, que são frequentemente ignorados – especialmente quando o inchaço é persistente e associado a alterações no apetite ou sensação de saciedade precoce. As pessoas também costumam negligenciar mudanças graduais, como uma pinta que muda de cor ou tamanho, ou uma rouquidão persistente, porque elas se desenvolvem lentamente.

A regra das três semanas

Muitas vezes não é apenas o sintoma em si que é o mais relevante, mas sim a sua duração, se piora ou se surge juntamente com outras alterações. Um sintoma benigno usualmente se resolve em pouco tempo, mas um sintoma potencialmente grave tende a durar mais de duas ou três semanas – o que alguns chamam de 'regra das três semanas' –, piorar com o tempo ou ser acompanhado por perda de peso inexplicável, sangramento ou fadiga significativa.

Como regra geral, sintomas que duram mais de três semanas sem melhora devem motivar uma consulta com um clínico geral, ou se houver uma mudança perceptível em uma tosse crônica. Em alguns casos – particularmente quando a dor piora ou há dificuldade para respirar – uma avaliação mais precoce é apropriada.

Certos sintomas devem motivar uma consulta médica urgente, em vez de uma abordagem de esperar para ver o que acontece. Esses sintomas incluem sangramento inexplicável, incluindo o vaginal e o retal e sintomas neurológicos súbitos, como fraqueza ou alterações na fala, que podem várias causas, incluindo acidente vascular cerebral (AVC), mas também tumores primários e metástases cerebrais ou meningeas. Vômitos persistentes, dor intensa e inexplicável ou um nódulo de crescimento rápido devem ser avaliados com urgência. Alguns sintomas, como tosse com sangue ou alterações neurológicas repentinas, exigem avaliação imediata. Qualquer sangramento inexplicável deve ser discutido com um médico o mais rápido possível. Nem sempre indica câncer, mas nunca deve ser ignorado.

O que esperar na consulta médica

O médico deve coletar seu histórico completo e realizar um exame físico completo. Dependendo dos resultados, ele pode solicitar exames de sangue, exames de imagem ou encaminhar o paciente para avaliação especializada por suspeita de câncer. Muitas pessoas encaminhadas por esse protocolo acabam não tendo câncer, mas ele garante uma investigação oportuna.

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Devemos ressaltar que todo sintoma merece atenção. Os médicos preferem avaliar um sintoma e tranquilizar o paciente do que ver alguém adiar a busca por ajuda. A investigação precoce, quando necessária, leva sempre a melhores resultados terapêuticos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.