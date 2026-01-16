Os avanços na Oncologia em 2025: foco na IA
Estudos continuam a explorar como os modelos de IA podem prever a resposta de diferentes tipos de câncer a novos tratamentos, reduzindo potencialmente os custo
Os principais avanços no tratamento do câncer em 2025 focaram na medicina personalizada (perfilamento genômico, terapias direcionadas para variados tipos de câncer), imunoterapias (vacinas de mRNA, células CAR-T, novas combinações), diagnósticos avançados (biópsias líquidas, testes de saliva para câncer de próstata) e novos tratamentos para cânceres de difícil tratamento, incluindo anticorpos conjugados a drogas (ADCs) para mais raros como os sarcomas e medicamentos para tumores cerebrais pediátricos, além de progressos na detecção precoce e na prevenção. Também devemos destacar os avanços na melhor detecção da doença residual mínima (DRM) e novos medicamentos para cânceres agressivos, como o glioma difuso da linha média (GDM).
A Inteligência Artificial (IA) ocupa agora um contínuo no diagnóstico e no tratamento
Quando questionados sobre qual será a aplicação mais impactante da IA, visionários como Bill Gates e Sam Altman frequentemente apontam para a área da saúde.
Além da medicina de precisão, a IA já está profundamente presente em diversas áreas do tratamento e da distribuição do câncer. Um termo cunhado há quase 70 anos, a IA utiliza processos computacionais para imitar a forma como os humanos pensam, a fim de realizar diversas tarefas. Em 2025, a integração da IA ??no diagnóstico e tratamento do câncer tem o potencial de revolucionar a prática da oncologia médica. Ela não só pode ajudar a prever o risco de recorrência do câncer, como também pode otimizar o planejamento, o recrutamento e a análise de ensaios clínicos. Vamos analisar os avanços recentes da IA ??em diferentes áreas da oncologia neste ano.
IA para Detecção e Diagnóstico do Câncer
A detecção e o diagnóstico precoces do câncer melhoram significativamente os resultados. Quando o câncer é detectado precocemente, geralmente é mais tratável. Assim, para certos tipos de câncer, como o de mama, cólon e pulmão, exames regulares — como mamografias, colonoscopias e tomografias computadorizadas de baixa dose — são recomendados para indivíduos que atendem a critérios específicos.
Com o advento da IA, a detecção precoce do câncer pode ser drasticamente aprimorada, aumentando a velocidade, a precisão e a consistência na identificação de tumores. Por exemplo, um estudo pioneiro publicado em 2020 mostrou que a IA do Google Health supera especialistas humanos na interpretação de mamografias. Avançando alguns anos, pesquisadores estão desenvolvendo ferramentas de diagnóstico baseadas em IA para identificar biomarcadores importantes. Diversos modelos de IA, como o Prov-GigaPath, os modelos de Owkins e o CHIEF, estão sendo usados ??para imagens de detecção de câncer. Outras tecnologias recentes para diagnóstico e testes de biomarcadores incluem o HistoPathXplorer para detecção de biomarcadores em tecidos, o AlphaFold 3 para prever biomarcadores relevantes para o tratamento e o Paige Prostate Detect para aprimorar a interpretação de biópsias de próstata.
Inteligência Artificial para o Planejamento de Tratamento
Este ano, houve um aumento no uso de IA para orientar o planejamento e a seleção do tratamento do câncer. Essa mudança é impulsionada pela capacidade da IA ??de processar grandes quantidades de dados complexos de saúde, dados que levariam décadas para serem analisados ??por humanos. Por exemplo, o MSI-SEER do Centro Médico da Universidade Vanderbilt é uma ferramenta de diagnóstico baseada em IA, projetada para identificar regiões com alta instabilidade de microssatélites (MSI-H) em tumores, que geralmente passam despercebidas pelos testes tradicionais. Essa tecnologia permite que mais pacientes com câncer se beneficiem da imunoterapia, pois é um preciso marcador de sensibilidade à terapia com imunoterápicos.
Da mesma forma, a IA está sendo integrada aos sistemas de apoio à decisão clínica. Essas plataformas reúnem todos os dados do paciente, incluindo resultados de exames laboratoriais, patologia, imagens e genômica, para gerar recomendações de tratamento baseadas em evidências, ajudando os médicos a tomar decisões mais informadas. Em um estudo recente, pesquisadores da Weill Cornell Medicine, em colaboração com a Regeneron Pharmaceuticals, usaram IA para agrupar com precisão pacientes com câncer por características compartilhadas e prever os resultados do tratamento a partir de dados de prontuários médicos com mais eficácia do que qualquer método anterior. Estudos em andamento continuam a explorar como os modelos de IA podem prever a resposta de diferentes tipos de câncer a novos tratamentos, reduzindo potencialmente os custos de pesquisa e acelerando o desenvolvimento de medicamentos.
IA para Otimização de Ensaios Clínicos
Em sua reunião anual de 2025, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) destacou o crescente impacto da IA ??na pesquisa do câncer, ressaltando o potencial da IA ??para agilizar o recrutamento para ensaios clínicos e a análise de dados. Os ensaios clínicos frequentemente envolvem tarefas repetitivas e demoradas, como a triagem de pacientes, que ferramentas baseadas em IA podem ajudar a simplificar. Um dos principais desafios na pesquisa do câncer continua sendo a identificação de pacientes elegíveis, a interpretação de dados complexos e a aceleração do longo processo desde a descoberta até a implementação clínica. A IA agora está abordando essas barreiras por meio de correspondência automatizada de pacientes, análises preditivas, monitoramento em tempo real, integração de dados e melhoria da qualidade dos dados. Por exemplo, em junho de 2025, o City of Hope lançou uma plataforma de IA chamada HopeLLM para auxiliar médicos na sumarização de históricos de pacientes, na identificação de pacientes compatíveis com ensaios clínicos e na extração de dados para pesquisa. Da mesma forma, em março, a TrialX reiterou sua visão de usar IA para otimizar o recrutamento e o engajamento de pacientes de forma centrada no paciente, garantindo precisão e inclusão.
