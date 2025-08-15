Como identificar uma pinta maligna?

Uma nova pinta pode chamar a atenção enquanto você se seca após o banho. Ou talvez aquela pinta que você jurava ser plana, de repente tenha começado a grudar na sua roupa.

Mudanças na pele podem ser sutis, mas, por vezes, preocupantes. Pode ser difícil dizer se uma pinta (chamada nevo) é inofensiva ou requer maior atenção médica. A maior preocupação é a de que ela possa se tratar de um melanoma cutâneo. O melanoma é um dos tumores de pele mais graves, pois tem o potencial de gerar metástases, situação em que as células se espalham pela corrente linfática e sanguínea, atingindo locais distantes, podendo comprometer gânglios e órgãos diversos. A maior parte dos melanomas já nasce como melanoma, mas também podem ser provenientes de uma pinta ou nevo pré-existente.

Infelizmente, não existe uma maneira 100% confiável de saber se uma pinta é cancerosa sem consultar um dermatologista. Muitas pintas podem simular câncer de pele e não ser cancerosas; outras manchas que não parecem particularmente preocupantes podem ser cancerosas. Um dermatologista pode examinar sua pele e fazer a correta avaliação das pintas identificadas.

A regra das cinco letras sobre pintas que merecem preocupação:

Qual a melhor maneira de determinar se uma pinta justifica uma visita a um dermatologista?

A: Sua pinta é assimétrica? Um lado da pinta parece diferente do outro?

B: Sua pinta tem uma borda difusa ou irregular?

C: Sua pinta tem mais de uma cor? Ou uma cor diferente das outras pintas?

D: Sua pinta tem um diâmetro maior do que seis milímetros ou maior do que a borracha de um lápis?

E: Sua pinta evoluiu ou mudou com o tempo? Este é o fator mais importante para determinar se você deve consultar um dermatologista. Geralmente, adultos não devem novas pintas, nem as pintas existentes devem crescer se você tiver mais de 40 anos. A olho nu, pode ser difícil dizer se uma nova mancha na pele é uma pinta ou uma mancha relacionada à idade. Um dermatologista pode examiná-lo mais de perto para ajudar você a descobrir.

Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas acima, marque uma consulta com seu dermatologista.

No entanto, a regra ABCDE não é uma ferramenta perfeita. O melanoma leva tempo para desenvolver características que podemos ver, então, se você confiar apenas na regra ABCDE, poderá não detectar alguns melanomas muito precoces. É por isso que também que as pessoas devem ficar atentas às seguintes alterações na pele: novas manchas, manchas em crescimento, manchas que não se parecem com outras manchas, manchas que sangram espontaneamente ou sem serem tocadas.

O melanoma pode se desenvolver em qualquer parte do corpo, mesmo em locais que não recebem muita exposição solar, como os pés.





Melanoma em pele escura





Se você tem pele escura, o pigmento da sua pele fornece uma pequena quantidade de proteção UV (ultravioleta), mas não tanto quanto o protetor solar. Ccomo a exposição solar não é o único fator de risco para melanoma, você ainda pode melanoma se tiver pele escura.





Em pessoas com tons de pele mais escuros, mais melanomas são encontrados em áreas não expostas ao sol, como os pés, do que em pessoas com pele mais clara. É por isso que é importante verificar todo o seu corpo em busca de manchas novas ou em mudança.





Como os dermatologistas sabem se uma pinta é cancerosa?





Os dermatologistas consideram muitas características ao determinar se uma pinta é cancerosa. Aqui estão quatro ferramentas que seu dermatologista pode usar ao examinar sua pinta.





- Exame visual

- Emprego da dermatoscopia (uso de uma ferramenta de aumento iluminada chamada dermatoscópio, ou luz derm, para ajudá-lo a ver a pinta até 10 vezes mais perto.

- Monitoramento

- Biópsia





Com que rapidez uma pinta pode se tornar cancerosa?





Cada caso é único e depende da pessoa e do tipo de câncer de pele. Há relatos de que melanomas metastáticos dobram em até 30 dias, enquanto os cânceres basocelulares crescem muito lentamente ao longo de meses a anos. A observação de mudanças em pintas em semanas ou meses deveria ser motivo de preocupação.





Quais são os fatores de risco para melanoma?





Certos fatores podem aumentar o risco de melanoma. São eles:





- Queimaduras solares anteriores

- Uso de cama de bronzeamento artificial

- Tez clara, como pele clara, cabelos ruivos ou loiros ou olhos verdes ou azuis

- mais de 50 pintas

- Um parente de primeiro grau, como um irmão ou pai, com histórico de melanoma





Quando alguém deve começar a se preocupar com uma pinta?





Agende uma consulta dermatológica assim que tiver qualquer preocupação com uma pinta nova ou em mudança.





Pode ser difícil conseguir uma consulta dermatológica em tempo hábil. Se não conseguir marcar uma consulta imediatamente, certifique-se de medir e fotografar a área que está sendo examinada pelo dermatologista. Se a área continuar a crescer ou mudar de aspecto, tente antecipar sua consulta.

