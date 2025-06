Dieta e exercícios na recorrência do câncer de intestino

Dois estudos clínicos de extrema relevância que comprovam a eficácia de um programa de exercícios estruturado e da dieta saudável e anti-inflamatória na redução do risco de recorrência e morte de câncer de cólon foram recentemente apresentados no Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, realizado em Chicago, nos EUA.

Estudo CHALLENGE:

Trata-se do primeiro ensaio clínico randomizado de fase 3 em pacientes com câncer de cólon em estágio III e estágio II de alto risco a demonstrar que o exercício pós-tratamento é alcançável e eficaz para melhorar a sobrevida livre de doença.

Após a conclusão da cirurgia e da quimioterapia, cerca de 30% dos pacientes com câncer de cólon em estágio II e III de alto risco eventualmente apresentarão recorrência da doença. Daí a necessidade de estudos que comprovem o benefício de estratégias que reduzam sua recorrência. Entre 2009 e 2023, o ensaio clínico internacional CHALLENGE recrutou 889 participantes de seis países, com a maioria dos participantes vindos do Canadá e da Austrália. A idade mediana dos participantes foi de 61 anos e 51% eram do sexo feminino.

A maioria dos pacientes (90%) tinha câncer de cólon em estágio III. Os 10% restantes tinham câncer de cólon em estágio II de alto risco. Todos os pacientes haviam passado previamente por cirurgia com intenção de cura e quimioterapia adjuvante. Os pacientes foram aleatoriamente designados para participar de um programa de exercícios estruturados (445 pacientes) ou para receber materiais de educação em saúde promovendo atividade física e nutrição saudável (444 pacientes). Todos os participantes também receberam acompanhamento e vigilância padrão do câncer.

Após um acompanhamento mediano de 7,9 anos, 93 pacientes do programa de exercícios estruturados apresentaram recidiva do câncer, em comparação com 131 pacientes do grupo de materiais educativos em saúde. Em cinco anos, a taxa de sobrevida livre de doença foi de 80% no programa de exercícios estruturados e de 74% no grupo de materiais educativos em saúde. Os pacientes do programa de exercícios estruturados apresentaram um risco 28% menor de desenvolvimento de câncer recorrente ou novo do que os pacientes que receberam apenas materiais educativos em saúde.



Quarenta e uma pessoas no programa de exercícios estruturados e 66 no grupo de materiais educativos em saúde faleceram. Após oito anos, os pacientes apresentaram um risco 37% menor de morte se participassem do programa de exercícios estruturados.

Estudo CALGB/SWOG 80702 (Alliance)

No segundo estudo, amplo e de coorte prospectiva, uma dieta não-inflamatória aumentou a sobrevida global em pacientes com câncer de cólon em estágio localmente avançado.

A inflamação sistêmica no corpo está implicada tanto no desenvolvimento do câncer de cólon quanto em sua progressão. Níveis elevados de marcadores inflamatórios no sangue já foram associados a piores desfechos de sobrevida em pacientes com câncer de cólon em estágio III. Além disso, dados apresentados no início deste ano mostraram que a aspirina, um medicamento anti-inflamatório, em baixas doses diárias, pode reduzir a taxa de recorrência em câncer de cólon em estágio II a III com alterações na via da PI3-quinase.

Por essas razões, os autores Char e colegas se propuseram a avaliar os efeitos de uma dieta mais inflamatória versus uma menos inflamatória no risco de recorrência do câncer de cólon entre um subconjunto de 1.625 pacientes incluídos no ensaio clínico. Os pacientes (idade mediana de 60,9 anos) incluídos no estudo de coorte prospectivo tinham câncer de cólon em estágio III ressecado cirurgicamente.

Os pesquisadores utilizaram a ferramenta de padrão inflamatório alimentar empírico (EDIP) — uma soma ponderada de 18 grupos alimentares, incluindo nove pró-inflamatórios e nove anti-inflamatórios — para pontuar as dietas dos pacientes. Pontuações altas no EDIP corresponderam a uma dieta mais pró-inflamatória versus uma pontuação baixa no EDIP, que representou uma dieta menos inflamatória. Alimentos pró-inflamatórios incluíram carne vermelha, carnes processadas, grãos refinados e bebidas açucaradas; e alimentos anti-inflamatórios incluíram café, chá, vegetais amarelo-escuros e vegetais de folhas verdes.

Em um acompanhamento mediano de 3,96 anos, os resultados de um modelo ajustado multivariável não mostraram diferença significativa na sobrevida livre de progressão (SLD) entre pacientes que consumiram principalmente uma dieta pró-inflamatória versus anti-inflamatória. No entanto, os pesquisadores observaram uma sobrevida global significativamente pior entre pacientes que consumiram principalmente uma dieta pró-inflamatória versus anti-inflamatória.

Entre os quatro grupos de maior e menor atividade física e dieta pró-inflamatória, os pacientes com melhores resultados de sobrevida foram aqueles que praticaram níveis mais elevados de atividade física e consumiram dietas menos inflamatórias, em comparação com aqueles com menor atividade física e que consumiram dietas mais inflamatórias.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.