Mitos e verdades sobre alimentação e câncer - Parte 1

Você pode ouvido notícias sobre certos alimentos que causam câncer ou o previnem. Este artigo analisa mitos comuns sobre o câncer e perguntas sobre "alimentos cancerígenos" e "alimentos anticancerígenos".

Se algo é cancerígeno, significa que pode causar câncer. Há, sim, alimentos que comprovadamente podem causar câncer, como, por exemplo, carnes processadas e vermelhas - que estão associadas a um risco aumentado de câncer de intestino. O consumo de álcool aumenta o risco de sete tipos de câncer, incluindo câncer de intestino e de mama.

Entretanto, vários outros alimentos que têm sido responsabilizados como causadores de câncer, mas na verdade não são. Assim como outros, chamados de “ alimentos protetores”, carecem de comprovação científica para tal benefício.

A seguir, examinamos alguns mitos comuns sobre alimentos que causam câncer nos baseando nos estudos e dados de alta qualidade e rigor científico fornecidos pela literatura médica.

Ovos causam câncer?

Não é improvável que comer ovos cause câncer. Não há muitas pesquisas investigando se ovos podem causar câncer. Mas os estudos existentes não fornecem evidências confiáveis de uma ligação entre ovos e câncer.

A soja causa câncer?

Não, comer soja não causa câncer.

Foi sugerido que a soja pode aumentar o risco de câncer por conter altos níveis de isoflavonas. As isoflavonas são substâncias químicas naturais que agem como uma forma fraca de estrogênio, um hormônio ligado a alguns tipos de câncer. Mas estudos confiáveis não encontraram evidências fortes de que o consumo de soja aumente o risco de câncer.

O café causa câncer?

Não, beber café não causa câncer. Não há evidências de que o café seja cancerígeno.

Em vez disso, alguns estudos recentes sugerem que beber café pode reduzir o risco de câncer de fígado e útero. Entretanto, mais pesquisas se fazem necessárias para termos uma certeza sobre essa proteção.

Alimentos ácidos causam câncer?

Não, comer alimentos ácidos não causa câncer, assim como bebidas ou alimentos alcalinos não nos protegem contra ele. Algumas pessoas temem que uma dieta ácida possa causar câncer, pois estudos com células cancerígenas mostram que elas se desenvolvem bem em condições ácidas. Mas não há evidências, em estudos com pessoas, de que comer alimentos ácidos cause câncer. O corpo mantém os níveis de acidez estáveis, e é improvável que comer alimentos ácidos os altere muito. Na realidade, o excesso de ácido contido nos alimentos é excretado na urina.

Adoçantes artificiais causam câncer?

Baseado nos estudos disponíveis atualmente, podemos afirmar que é improvável que o consumo de alimentos e bebidas com adoçantes artificiais cause câncer.

O açúcar não causa câncer diretamente. Mas consumir muito açúcar pode dificultar a manutenção de um peso saudável, e o sobrepeso ou a obesidade aumentam o risco de câncer.

Comer alimentos enlatados causa câncer?

O alimento enlatado por si só é improvável que cause câncer. Entretanto, as principais preocupações incluem o alto teor de sódio em alimentos enlatados, o uso de conservantes como nitratos/nitritos em carnes processadas, muitas vezes armazenadas em latas, além da presença de BPA.

Algumas latas são revestidas com uma substância química chamada Bisfenol-A (BPA). Há estudos em animais sugerindo que o BPA pode causar câncer. Mas ainda não há evidências confiáveis de que o BPA cause câncer em humanos.

Alimentos geneticamente modificados causam câncer?

Alimentos geneticamente modificados (GM) não causam câncer. Algumas pessoas temem que alimentos transgênicos possam causar câncer, como se a alteração dos genes pudesse introduzir substâncias nocivas nos alimentos ou se nós mesmos pudéssemos nossos genes alterados ao consumir alimentos transgênicos. No entanto, pesquisas bastante confiáveis mostram que isso não acontece.

No próximo artigo, continuaremos com esse tema de suma importância.

