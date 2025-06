Mitos e verdades sobre alimentação e câncer - Parte 2

SIGA NO

Você pode ouvido notícias sobre certos alimentos que causam câncer ou o previnem. Este artigo analisa mitos comuns sobre o câncer e perguntas sobre "alimentos cancerígenos" e "alimentos anticancerígenos".

Se algo é cancerígeno, significa que pode causar câncer. Há, sim, alimentos que comprovadamente podem causar câncer, como, por exemplo, carnes processadas e vermelhas - que estão associadas a um risco aumentado de câncer de intestino. O consumo de álcool aumenta o risco de sete tipos de câncer, incluindo câncer de intestino e de mama.

Entretanto, vários outros alimentos têm sido responsabilizados como causadores de câncer, mas na verdade não são. Assim como outros, chamados de “ alimentos protetores”, carecem de comprovação científica para tal benefício.

A seguir, examinamos alguns mitos comuns sobre alimentos que causam câncer nos baseando nos estudos e dados de alta qualidade e rigor científico fornecidos pela literatura médica.

Alimentos aquecidos em micro-ondas causam câncer?

Apesar de algumas crenças equivocadas, os fornos de micro-ondas não tornam os alimentos radioativos. Também é seguro ficar em frente ao micro-ondas quando ele estiver ligado. Os fornos de micro-ondas usam ondas de rádio, um tipo de radiação muito fraca para causar câncer ao danificar o DNA.

O uso de garrafas e recipientes plásticos causa câncer?

Usar garrafas e recipientes plásticos não causa câncer. É seguro beber em garrafas plásticas e consumir alimentos armazenados em recipientes plásticos ou aquecidos no micro-ondas. Algumas pessoas se preocupam com a possibilidade de produtos químicos de garrafas e recipientes plásticos passarem para seus alimentos e bebidas. Por exemplo, o bisfenol A (‘BPA’), usado na fabricação de alguns plásticos. O BPA pode ser encontrado em recipientes para alimentos, garrafas reutilizáveis e como revestimento em latas de alimentos e bebidas. Mas a quantidade de BPA que pode entrar em alimentos e bebidas é muito pequena para causar danos. Nossos corpos decompõem a maior parte do BPA em um curto espaço de tempo e o eliminam na urina.

Sua dieta (o que você come no dia a dia) é mais importante para o seu risco de câncer do que qualquer ingrediente ou alimento individual. Meu conselho baseado em evidências: reduzir o consumo de carne vermelha e processada e consumir menos álcool são maneiras comprovadas de reduzir o risco de câncer.

Existem alimentos que previnem o câncer?

Você pode estar se perguntando se existem alimentos que podem prevenir o câncer, alimentos que as pessoas às vezes chamam de "superalimentos" ou "alimentos que combatem o câncer". "Superalimentos" são alimentos que se acredita melhorar a saúde e prevenir doenças, mas muitas vezes as pesquisas não comprovam isso. Nenhum alimento ou ingrediente pode prevenir o câncer. Mas está comprovado que uma dieta saudável e balanceada pode ajudar a reduzir o risco de câncer.

Abaixo, examinamos algumas alegações enganosas sobre "alimentos anticancerígenos".

O chá verde previne o câncer?

Não, beber chá verde não previne o câncer. Algumas pessoas acreditam que o chá verde pode ajudar a prevenir o câncer por ser rico em antioxidantes. Os antioxidantes são moléculas naturais que podem proteger as células de danos. Mas estudos abrangentes não encontraram uma associação clara entre o chá verde e a redução do risco de câncer.

Os tomates previnem o câncer?

Não, comer tomates não previne o câncer. Alguns estudos analisaram se comer tomates pode ajudar a prevenir o câncer de próstata por conter um antioxidante chamado licopeno. Mas não há evidências sólidas de que tomates ou licopeno reduzam o risco de câncer de próstata.

As frutas vermelhas previnem o câncer?

Não, comer frutas vermelhas não previne o câncer. Costuma-se sugerir que certas frutas vermelhas, como mirtilos e açaí, podem prevenir o câncer por serem ricas em antioxidantes. Mas não há evidências que sustentem isso. De modo geral, frutas e vegetais são boas fontes de vitaminas e fibras. Eles devem constituir uma parte importante de uma dieta saudável e equilibrada.

Os caroços de damasco previnem o câncer?

Não, comer caroços de damasco (a semente do damasco) não previne o câncer, e comê-los pode ser prejudicial. Os caroços de damasco contêm altos níveis de amigdalina, uma substância química às vezes chamada de "vitamina B17", embora não seja realmente uma vitamina. Algumas pessoas acreditam que comer alimentos ricos em amigdalina pode prevenir o câncer. Mas não há evidências para isso. Na verdade, comer muita amigdalina é prejudicial, pois pode causar intoxicação por cianeto.

Tomar suplementos ou multivitamínicos previne o câncer?

Não, tomar suplementos ou multivitamínicos não previne o câncer. Mas esse importante tópico será abordado no meu próximo artigo.

