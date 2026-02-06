Consumo excessivo de álcool dobra o risco de câncer colorretal

O risco depode aumentar com o consumo excessivo e consistente de álcool e com uma média de consumo de álcool ao longo da vida mais elevada, embora a cessação do consumo possa reduzir o risco de adenoma, que é uma lesão potencialmente pré-maligna.

Um estudo recentemente publicado na prestigiada revista Cancer corrobora essas evidências e demonstra que consumo excessivo e constante de álcool ao longo da vida adulta parece estar associado a um risco quase duas vezes maior em comparação com o consumo leve e constante, segundo dados de um estudo randomizado de rastreamento populacional. Pessoas que consomem 14 ou mais bebidas alcoólicas por semana apresentam um risco maior de câncer colorretal em comparação com aquelas que consomem uma ou menos bebidas.

Essa análise, com mais de 88 mil adultos nos EUA, fornece novas informações sobre como a duração e a intensidade do consumo de álcool podem afetar o risco de câncer colorretal.

Um total de 154.887 pacientes com idades entre 55 e 74 anos, sem histórico de câncer de próstata, pulmão, colorretal ou ovário, foram inscritos no Ensaio de Rastreamento de Câncer PLCO entre 1993 e 2001. A coorte analítica final de câncer colorretal incluiu um total de 88.092 pacientes e a coorte analítica final de adenoma incidente incluiu 12.327 pacientes.

Os pacientes foram alocados aleatoriamente ao grupo de triagem do estudo (n = 77.443), que realizou sigmoidoscopia flexível no início do estudo e três ou cinco anos depois, ou ao grupo controle, que recebeu o tratamento padrão.

Todos os pacientes responderam a um questionário sobre fatores de risco no início do estudo, que coletou informações demográficas, médicas e sobre estilo de vida. Eles também responderam a um questionário sobre histórico alimentar no início do estudo ou aproximadamente três anos depois.

Entre os 12.327 pacientes do estudo que apresentaram um resultado negativo no rastreio inicial de câncer colorretal, 812 desenvolveram um adenoma colorretal. Os consumidores atuais de álcool com a maior média de consumo ao longo da vida não apresentaram maior risco de adenoma quando comparados àqueles com a menor média de consumo ao longo da vida. Uma associação inversa foi observada em ex-consumidores que apresentavam uma média de consumo de álcool inferior a uma dose por semana ao longo da vida, notavelmente, a associação para adenoma não avançado atingiu significância estatística. Esse efeito não foi modificado ou alterado com base no sexo do paciente.

Com um tempo mediano de acompanhamento de 15,4 anos em 88.092 pacientes, ocorreram 1.679 casos incidentes de câncer colorretal. Em relação ao risco de câncer colorretal, observou-se uma associação positiva entre bebedores atuais com o maior consumo médio de álcool ao longo da vida, em comparação com bebedores atuais com o menor consumo médio ao longo da vida, no modelo multivariável ajustado, com 14 ou mais doses por semana em comparação com menos de uma dose.

Além disso, observou-se um risco maior de câncer retal entre bebedores atuais que consomem 14 ou mais doses por semana em comparação com aqueles que consomem menos de uma dose. A estimativa positiva da razão de risco para o consumo de 14 ou mais bebidas alcoólicas por semana foi reforçada no grupo controle quando estratificada por grupo do estudo.

Uma associação inversa para o risco de câncer colorretal também foi observada entre os consumidores atuais de bebidas alcoólicas que ingerem de sete a menos de 14 doses por semana, em comparação com aqueles que consomem menos de uma dose. A associação mais forte para o consumo de sete a menos de 14 doses em comparação com menos de uma dose foi observada para o câncer de cólon distal, bem como no grupo de rastreamento.

O efeito do álcool não foi modificado pelo sexo. As estimativas de razão de risco gerais e por braço do estudo foram semelhantes quando os primeiros dois anos de acompanhamento foram excluídos e quando o índice de massa corporal não foi ajustado.

Padrões de consumo excessivo de álcool correlacionaram-se com fatores demográficos e de estilo de vida, como sexo masculino e tabagismo atual. Consumidores atuais e consistentes de álcool em excesso apresentaram um risco 91% maior de câncer colorretal em comparação com consumidores atuais e consistentes de álcool em quantidades leves.

Aqueles que foram consumidores moderados de álcool em algum momento da vida, bem como ex-consumidores moderados a excessivos, não apresentaram risco aumentado de câncer colorretal.

Os autores observaram que os bebedores atuais que apresentavam o maior consumo médio ao longo da vida, em comparação com aqueles com o menor consumo, e os bebedores pesados consistentes, em comparação com os bebedores leves consistentes (abaixo das diretrizes dietéticas), apresentavam riscos maiores de câncer colorretal, particularmente de câncer retal.

Pesquisas futuras são necessárias para fortalecer as evidências sobre o papel da redução e da cessação do consumo de álcool no desenvolvimento de adenoma colorretal e câncer colorretal.