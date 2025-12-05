As taxas de tabagismo diminuíram nas últimas décadas em inúmeros países, assim como as taxas de câncer de garganta relacionado ao tabagismo. No entanto, os cânceres da parte posterior da garganta – ou orofaringe – continuam a aumentar. O motivo: o papilomavírus humano (HPV).



Qualquer pessoa pode ter câncer de garganta, mas é menos comum em mulheres. Os pacientes com câncer de garganta relacionado ao HPV geralmente são homens brancos, heterossexuais e não fumantes, na faixa dos 50, 60 ou 70 anos.



Enquanto antes víamos principalmente fumantes com câncer de garganta, agora são principalmente não fumantes, e seus cânceres de garganta são quase sempre relacionados ao HPV.



Como o HPV causa câncer de garganta?



O HPV se espalha para a orofaringe por meio de beijos íntimos ou sexo oral.



A orofaringe, que inclui a área na parte posterior da língua e as amígdalas, tem uma superfície irregular com sulcos profundos que a tornam um ambiente propício para a fixação do vírus. Podemos comparar essa superfície a de uma couve-flor. Ela tem semelhanças com a superfície do colo do útero, um local comum de infecção por HPV em mulheres.



O vírus pode permanecer latente nas células por anos se o corpo não o eliminar. Em alguns casos, ele causa câncer. Uma vez que isso acontece, o câncer pode ter um crescimento relativamente lento. Pode levar meses ou até anos para se tornar perceptível. A maioria das pessoas só percebe quando se transforma em um nódulo no pescoço.



A relação entre HPV e câncer de garganta é semelhante a da catapora e do herpes-zóster. Assim como na catapora, todos são expostos ao HPV no início da vida. Algumas pessoas expostas à varicela desenvolverão herpes-zóster mais tarde na vida. Da mesma forma, uma parcela das pessoas expostas ao HPV desenvolverá câncer orofaríngeo.



Um nódulo indolor no pescoço é o sintoma mais comum do câncer de garganta relacionado ao HPV. Isso significa que o câncer se espalhou do local primário para um linfonodo.



Se o tumor primário crescer o suficiente, ele pode começar a invadir outros espaços. Nesses casos, o paciente pode sentir dor de ouvido, pois o tumor pressiona os nervos que levam ao ouvido, ou mesmo a mandíbula pode também doer. Às vezes, o inchaço e o desconforto são diagnosticados erroneamente como uma infecção, e os pacientes são tratados com vários ciclos de antibióticos ou até mesmo têm dentes extraídos.



Eles se recuperam bem após receberem o tratamento adequado, mas é sempre frustrante que tenha havido um atraso. Se você tiver um nódulo preocupante no pescoço, não o ignore. Consulte um especialista para que ele o examine.



Como o câncer de garganta relacionado ao HPV é tratado?



O tratamento para o câncer de garganta relacionado ao HPV depende do estágio do câncer. O câncer de garganta relacionado ao HPV é classificado de forma diferente do câncer de garganta não relacionado ao HPV.



Por exemplo, o câncer de garganta relacionado ao HPV que se espalhou para um linfonodo no pescoço ainda é considerado estágio I, que é um estágio inicial. O câncer de garganta não relacionado ao HPV que se espalha para um linfonodo no pescoço é considerado estágio III.



A maioria dos diagnósticos de câncer de garganta relacionado ao HPV é de estágio I. O tratamento geralmente inclui uma ou uma combinação das seguintes terapias: cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia.



Como a orofaringe desempenha um papel fundamental na fala, respiração e deglutição, o tratamento para o câncer de orofaringe geralmente se concentra em preservar essas funções, além de eliminar o câncer.



Qual é o prognóstico para pacientes com câncer de garganta relacionado ao HPV?



O prognóstico para o câncer de garganta relacionado ao HPV em estágio inicial é muito bom. Cerca de 90% dos diagnósticos de câncer de garganta relacionado ao HPV são de estágio I. Esses pacientes têm 90% ou mais de chance de cura.



O câncer de garganta relacionado ao HPV costuma recidivar?



Não, a taxa de recidiva não é alta para o câncer de garganta relacionado ao HPV. Geralmente, é um caso isolado. Portanto, uma vez curado, é improvável que o câncer retorne.



Reduza o risco de câncer de garganta relacionado ao HPV



Quase todas as pessoas serão infectadas pelo HPV em algum momento da vida. Na maioria dos casos, o vírus desaparece sozinho em alguns anos e a pessoa nunca saberá que o teve. Você pode se proteger e evitar infectar outras pessoas, tomando a vacina contra o HPV.



Todas as pessoas de 9 a 26 anos devem se vacinar contra o HPV, não apenas as meninas. A vacina é mais eficaz se administrada entre os 11 e 12 anos, quando apenas duas doses são necessárias. Para pessoas com 15 anos ou mais, são necessárias três doses. Adultos não vacinados de 27 a 45 anos devem conversar com seu médico sobre os benefícios da vacina.



Prestando atenção aos sintomas



Um nódulo no pescoço não é normal. Não ignore um nódulo no pescoço, dor de ouvido além do que se esperaria de uma infecção leve ou dor que não responde ao tratamento em duas semanas. Quanto mais cedo o câncer de garganta relacionado ao HPV for detectado, maiores serão as chances de um tratamento bem-sucedido. Atualmente, não existe um teste de rastreio aprovado para detectar o HPV na garganta. No entanto, estudos estão sendo conduzidos para que cânceres relacionados ao HPV possam ser diagnosticados por meio de análises sanguíneas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.