Radioisótopos: a revolução no tratamento do câncer

O prédio 7920, um armazém caiado da época da Guerra Fria no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, é tanto uma relíquia do passado quanto um farol para o futuro. Construído em 1966, como parte da visão do físico Glenn Seaborg de sintetizar elementos mais pesados que o plutônio, que ele ajudou a descobrir durante o Projeto Manhattan, o 7920 agora serve como uma espécie de fazenda.

Ele abriga um pequeno rebanho do que os físicos do laboratório chamam de "vacas" de tório, tubos de ensaio enormes de uma gosma amarelada, contendo o isótopo radioativo tório-229. Técnicos protegidos por vidros com chumbo e paredes de concreto com um metro de espessura manipulam braços robóticos para "ordenhar" os frascos em busca de partículas invisíveis de um dos principais produtos de decaimento do tório: o actínio-225. O raro radioisótopo está na vanguarda da terapia contra o câncer — e tem tamanha demanda que uma escassez recentemente paralisou um promissor ensaio clínico.

A busca pelo Ac-225 é um sinal de um novo surto de interesse em radiofármacos, medicamentos que combinam radioatividade destruidora de células com compostos de homing molecular que transportam os isótopos para as células cancerígenas. Esses tratamentos podem produzir menos efeitos colaterais do que muitos medicamentos quimioterápicos tradicionais, que concentram seu poder destrutivo em células de divisão rápida por todo o corpo. Centenas de ensaios clínicos com radioisótopos direcionados estão em andamento, marcando uma grande aceleração nesse campo antes estável.

O conceito tem décadas, mas melhorias nos três componentes básicos dos medicamentos estão ajudando a impulsionar um boom. Durante anos, os oncologistas exploraram apenas alguns radioisótopos, mas os pesquisadores estão explorando novos — incluindo o Ac-225 — que emitem diferentes tipos de radiação ao longo de diferentes períodos de tempo.

Outros trabalhos se concentram em um segundo componente, desenvolvendo novos anticorpos, peptídeos e pequenas moléculas para direcionar os radioisótopos com mais precisão para tipos específicos de tumores. O terceiro elemento dos medicamentos, os ligantes químicos que unem os isótopos às moléculas-alvo, já foi visto como utilitário. Mas também está sendo redesenhado para controlar como os radioisótopos passam pelo corpo, com o objetivo de minimizar efeitos colaterais.

Ao misturar e combinar esses componentes, os pesquisadores estão criando um arsenal de novos radiofármacos, adaptados para combater doenças malignas, desde cânceres sanguíneos difusos, como leucemia, até grandes tumores sólidos, como câncer de mama e de cólon. É sem dúvida um momento muito empolgante para a medicina nuclear.

Também é empolgante para quem está investindo em P&D. Os investidores se inspiram em dois medicamentos da Novartis, Lutathera e Pluvicto, que têm como alvo o radioisótopo lutécio-177 em células de câncer gastrointestinal (GI) e de próstata, respectivamente, e, após impressionantes sucessos clínicos, tiveram vendas combinadas de quase US$ 2 bilhões no ano passado. Dezenas de startups e grandes empresas farmacêuticas entraram na onda, na esperança de criar o próximo sucesso radiofarmacêutico.

Atualmente, os radiofármacos I-131 são o medicamento de escolha para o tratamento da doença de Graves e de vários tipos de câncer de tireoide. Outros isótopos tornaram-se terapias de escolha para certas formas de câncer de próstata e muitos cânceres de medula óssea. No início dos anos 2000, os reguladores dos EUA aprovaram dois medicamentos que combinam um isótopo radioativo com anticorpos, e que têm como alvo células cancerígenas do sangue — um precursor da geração emergente de radiofármacos mais direcionados. Mas o desenvolvimento de novos radiofármacos ficou muito atrás dos quimioterápicos convencionais.

Isso se deve, em grande parte, à dificuldade de trabalhar com radioisótopos. Os preferidos para uso clínico tendem a ter meias-vidas curtas, de dias a semanas, para limitar os danos aos tecidos saudáveis à medida que passam pelo corpo. Mas isso também significa que seu potencial de matar o câncer se dissipa rapidamente, de modo que os radiofármacos não podem ser estocados como os medicamentos convencionais.

Isótopos produzidos em Oak Ridge, por exemplo, precisam ser embalados em cilindros revestidos de chumbo e enviados às pressas para laboratórios de empresas farmacêuticas, nos quais químicos os conectam a moléculas-alvo para criar um medicamento radioterápico específico. O medicamento é então enviado para hospitais e rapidamente administrado aos pacientes em espera. Protocolos de manuseio seguro exigem trabalhadores, enfermeiros e médicos treinados, além de equipamentos especiais em cada etapa.

