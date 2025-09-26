Consumo de álcool e câncer de mama

O consumo de álcool aumenta o risco de câncer de mama em mulheres, bem como de outros seis tipos de câncer que afetam pessoas independentemente do sexo. Consumir apenas uma dose por dia também aumenta esse risco.



Para a prevenção do câncer, o ideal é que não se consuma bebida alcoólica. Entretanto, caso se opte por esse consumo, as usuárias devem estar cientes dos riscos e tentar ao menos beber com menor frequência e em menores quantidades.



Muitos fatores podem aumentar o risco de câncer de mama. Alguns, como o histórico familiar, estão fora do nosso controle, enquanto outros estão mais intimamente ligados às escolhas de estilo de vida. Um desses fatores de risco evitáveis para o câncer de mama é o consumo de álcool.



Por isso, para a prevenção do câncer, é melhor não consumir álcool. Entretanto, se uma mulher optar por beber, ela deve estar ciente dos riscos, tentar beber com menos frequência e consumir menos bebidas alcoólicas. O risco de câncer causado pelo álcool é cumulativo, ou seja, cada bebida aumenta ainda mais o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama.



Relação álcool- câncer



No início de 2025, um relatório do Surgeon General Advisory destacou o que estudos vêm demonstrando há anos: o álcool aumenta o risco de câncer. Na realidade, sete tipos distintos de câncer:

- Câncer de mama em mulheres

- Câncer colorretal

- Câncer de esôfago

- Câncer de laringe

- Câncer de fígado

- Câncer de boca

- Câncer de garganta



De acordo com o relatório, o consumo de álcool aumenta o risco de câncer de mama mais do que qualquer outro tipo de câncer em mulheres nos Estados Unidos. Por exemplo, em 2019, houve cerca de 270 mil casos de câncer de mama em mulheres. Destes, estima-se que 44.180 casos — ou 16,4% — estavam relacionados ao consumo de álcool.



5 razões pelas quais o álcool aumenta o risco de câncer



- O álcool contém etanol. O nosso organismo decompõe o etanol em acetaldeído, uma substância cancerígena, pois causa danos ao DNA.



- O álcool aumenta a inflamação, o que pode promover o desenvolvimento do câncer.



- O álcool altera os níveis hormonais. Pode aumentar os níveis de estrogênio e outros hormônios associados ao câncer de mama, especialmente o tipo mais comum: o câncer de mama com receptor hormonal positivo.



- O álcool pode dissolver outras substâncias cancerígenas, como as presentes nos cigarros. Isso facilita a absorção desses carcinógenos pelo corpo.



- O álcool é considerado uma caloria vazia — ou seja, um alimento ou bebida que fornece calorias sem nutrientes úteis. Comer mais calorias do que o corpo utiliza pode levar ao ganho de peso indesejado, e a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama.



Até mesmo o consumo de uma dose de bebida alcoólica por dia pode aumentar o risco de câncer. De acordo com o Surgeon General Advisory, mulheres que bebem menos de uma dose de bebida alcoólica por semana têm um risco de câncer de mama de cerca de 11,3% ao longo da vida. Caso esse número suba para uma bebida por dia, o risco sobe para 13,1%. Beber duas bebidas por dia aumenta esse risco para 15,3%. Em outras palavras, o relatório afirma que cerca de 4 mulheres a mais em cada 100 desenvolveriam câncer de mama devido ao consumo de duas bebidas por dia.



O consumo de qualquer tipo de álcool aumenta o risco de câncer de mama



Pode ser tentador se imaginar que certas bebidas são menos perigosas do que outras. Mas, quando se trata do risco de câncer, não existe um tipo de álcool saudável. Todos os tipos de álcool, sejam vinho, destilados ou cerveja, aumentam o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama, embora as bebidas destiladas contenham maiores quantidades de álcool.



Consumo de álcool durante o tratamento do câncer de mama



Evitar o álcool não é importante apenas para reduzir o risco de câncer. Ele também deve ser evitado durante o tratamento contra o câncer. Isso porque o consumo de álcool pode aumentar o risco de um segundo câncer primário ou transformar um tumor existente. O álcool também pode interferir nos benefícios do tratamento ou até mesmo agravar seus efeitos colaterais.



O que os homens devem saber sobre álcool e risco de câncer de mama



O câncer de mama em homens é raro. Geralmente é causado pela genética, não pela dieta ou pelo álcool. Mas isso não significa que os homens devam ignorar a ligação entre álcool e câncer. Embora o álcool não seja um fator de risco para câncer de mama masculino, ele ainda aumenta o risco de seis outros tipos de câncer em homens: colorretal, esofágico, laríngeo, hepático, oral e de garganta.

