Os sintomas do câncer de ovário são tão vagos que cerca de 80% dos casos são diagnosticados somente após a doença atingir os estágios mais avançados (os chamados estágios III e IV).



Embora os cânceres de ovário diagnosticados precocemente tenham uma alta taxa de sobrevida, estudos prospectivos randomizados de ultrassonografia transvaginal e estratégias de triagem de marcadores tumorais não conseguiram reduzir sua mortalidade. Atualmente, não há um teste de triagem recomendado para mulheres com risco médio.



Em geral, os sintomas produzidos pelo câncer de ovário são vagos e nem sempre presentes nos estádios mais precoces da doença na população em geral. Adicionalmente, muitos profissionais de saúde aparentemente desconhecem os sintomas tipicamente associados ao câncer de ovário, de modo que o diagnóstico precoce é raramente obtido. Entretanto, um novo estudo oferece uma outra visão sobre os primeiros sintomas indicativos de câncer de ovário epitelial de alto risco, em estádio inicial: mais de 70% das mulheres acometidas têm pelo menos um sintoma, como dor abdominal/pélvica ou aumento da circunferência/plenitude abdominal, sendo que mulheres com tumores maiores se apresentam mais sintomáticas. Essa é a boa notícia: mesmo na doença em estágio inicial, o câncer de ovário não é necessariamente uma doença silenciosa.



A dor abdominal é um dos cinco principais sintomas. Mas como é a dor do câncer de ovário? Isso sempre vem e vai? E quando a mulher deveria consultar um médico? Vamos discutir pormenorizadamente cada um dos principais sintomas.

Qual é a sensação da dor do câncer de ovário?

Algumas pacientes a descrevem como uma dor constante ou surda na parte inferior do abdômen. Mas muitas também relatam desconforto ou inchaço na parte superior do abdômen, embora os ovários estejam situados muito mais abaixo na pelve.



A dor do câncer de ovário vai e vem?

Pode, mas a dor não precisa ser constante para soar um alarme. Quando a dor persiste por mais de duas semanas e não desaparece com a medicação, isso é um grande sinal de alerta. Portanto, se a dor não melhorar sozinha após algumas semanas, é importante se consultar com um especialista.

Que outras condições os pacientes tendem a confundir com a dor do câncer de ovário?

- Sensação de gases abdominais



- Indigestão

- Doença do refluxo gastroesofágico/refluxo ácido



- Cálculos biliares



- Cólicas menstruais

Quais são os sintomas mais comuns do câncer de ovário?

Além da dor ou desconforto abdominal, existem outros quatro. Algumas pessoas usam a sigla em inglês “BEACH”:



B é para inchaço

Principalmente se parecer bastante consistente e não puder ser explicado pela ingestão de alimentos que produzem gases, como feijão ou brócolis. Os tumores também usam alguns dos alimentos que a mulher ingere para se nutrir, então o rosto pode ficar mais fino enquanto o abdômen fica maior.

E é para saciedade precoce

Não se consegue comer tanto quanto normalmente porque se sente saciado rapidamente, mas as roupas ainda ficam apertadas e a mulher vai ganhando peso.



A é para dor ou desconforto abdominal

Isso também pode parecer refluxo ácido, gases, cólicas menstruais ou pressão na pelve.



C é para mudanças nos hábitos intestinais ou da bexiga



A diarreia é um dos sintomas mais comumente relatados de câncer de ovário. Mas também pode ocorrer prisão de ventre ou vontade de urinar com mais frequência.



H é para fadiga aumentada



A mulher deve observar se se sente exausta mesmo depois de dormir o suficiente, especialmente se estiver cansada demais para realizar atividades diárias normais.