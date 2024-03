Um exame de sangue (a chamada “biópsia líquida”) - destinado ao rastreamento do câncer colorretal em pessoas com risco médio e sem sintomas - detectou corretamente o câncer colorretal em 83% das pessoas com confirmação da doença, de acordo com um estudo publicado em 14 de março, no New England Journal of Medicine (NEJM).



As descobertas vêm do estudo ECLIPSE, um ensaio clínico multicêntrico com quase 8 mil pessoas com idades entre 45 e 84 anos, liderado pela empresa especializada em biópsias líquidas Guardant Health. O estudo ECLIPSE comparou o exame de sangue Guardant's Shield com a colonoscopia, que é o atual padrão-ouro para o rastreamento do câncer colorretal.



O teste Shield detecta sinais de câncer colorretal no sangue a partir do DNA que é eliminado pelos tumores, que é chamado de DNA tumoral circulante (ctDNA). O ctDNA também está sendo usado em testes de “biópsia líquida” usados para monitorar a recorrência do câncer em pessoas que foram tratadas para câncer e para outros testes de rastreamento de câncer emergentes.



Das 7.861 pessoas incluídas no estudo recentemente publicado do NEJM, 83,1% dos participantes com câncer colorretal confirmado por colonoscopia tiveram um exame de sangue positivo para ctDNA e 16,9% tiveram um teste negativo – em que uma colonoscopia mostrou câncer colorretal, mas o teste de ctDNA não. O teste foi mais sensível para tumores em fase inicial, mas foi menos sensível para lesões pré-cancerosas avançadas, que podem transformar-se em câncer ao longo do tempo.



A sensibilidade do exame de sangue para câncer colorretal é semelhante aos exames de fezes e inferior à da colonoscopia, que ainda é considerado o teste de rastreamento mais preciso para o câncer colorretal.

O câncer colorretal é comum e muito evitável com rastreio, mas apenas cerca de 50% a 60% das pessoas elegíveis para rastreio realmente fazem esses testes. Fazer com que as pessoas sejam rastreadas para o cancro funciona melhor quando são oferecidas a elas opções de rastreio que lhes pareçam mais convenientes.



De acordo com a Sociedade Americana de Câncer (American Cancer Society), o câncer colorretal é a segunda causa mais comum de mortes por câncer em adultos nos Estados Unidos e deverá ser responsável por 53.010 mortes em 2024. Embora as taxas de mortalidade por câncer colorretal em adultos mais velhos tenham diminuído, as taxas entre aqueles sob 55 anos aumentaram cerca de 1% ao ano desde meados da década de 2000. As diretrizes atuais aconselham que as pessoas com risco médio de câncer colorretal comecem o rastreamento regular aos 45 anos.



Os mais jovens têm sido cada vez mais acometidos de câncer colorretal, que agora já é o terceiro tipo de câncer mais comum em pessoas com menos de 50 anos. Oferecer a essa população um exame de sangue durante as consultas médicas de rotina pode ser uma excepcional oportunidade para a detecção precoce desses tumores, o que consequentemente propicia a ela muito maiores chances de cura.