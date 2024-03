A agência americana para o registro de novos medicamentos e tratamentos Food and Drug Administration (FDA) aprovou imunoterapias para tratar certos pacientes com alguns tipos de câncer. A aprovação da FDA é um processo cuidadosamente regulamentado para garantir que os medicamentos sejam seguros e eficazes para os pacientes.

A imunoterapia é um tipo de tratamento contra o câncer que não tem como alvo o câncer em si, ao contrário dos tratamentos tradicionais. Em vez disso, a imunoterapia treina o sistema imunológico para combater o câncer. Vários tipos de imunoterapia estão agora aprovados para tratar uma ampla variedade de tipos de câncer.

No Brasil, a aprovação de imunoterapias também ocorreu, para a maioria das indicações enumeradas a seguir:

- Sarcoma alveolar de partes moles

- Câncer de pele basocelular

- Linfoma de células B

- Câncer de vias biliares

- Câncer de bexiga

- Câncer do colo uterino

- Linfoma de Hodgkin clássico

- Câncer colorretal

- Câncer de células escamosas cutâneo

- Câncer de esôfago

- Câncer de células escamosas de cabeça e pescoço

- Câncer renal

- Câncer de fígado

- Câncer de pulmão

- Melanoma

- Câncer de células de Merkel

- Mesotelioma

- Câncer de estômago

- Câncer de mama triplo negativo

Além disso, alguns pacientes com tumores sólidos avançados e características tumorais específicas, como alta instabilidade de microssatélites (MSI-H), deficiências de reparo de incompatibilidade (dMMR) ou alta carga mutacional tumoral (TMB), podem ser elegíveis para tratamento com certos inibidores de checkpoint imunológico, independentemente do tipo de câncer.

Os inibidores do ponto de verificação imunológico podem ser usados isoladamente ou em combinação com outros tratamentos, como quimioterapia ou terapias direcionadas. Em muitos casos, os pacientes devem cumprir determinados critérios para serem elegíveis para essas terapias. Tenha em mente que as informações aqui compartilhadas não devem ser consideradas conselhos médicos.

Essas terapias transformadoras estão agora disponíveis para pacientes com muitos tipos diferentes de câncer, e essa lista evolui frequentemente à medida que mais imunoterapias são avaliadas a partir de ensaios clínicos.

Novos estudos agora avaliam o uso da imunoterapia em fases mais precoces do câncer, os chamados tratamentos adjuvantes e neoadjuvantes, ou seja logo após ou mesmo antes do tratamento cirúrgico curativo.